На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі

Влада просить жителів Києва врахувати під час планування маршруту обмеження проїзду

В Оболонському районі столиці на вулиці Йорданській фахівці мінятимуть труби. Тому через ремонтні роботи буде обмежений рух, а громадський транспорт змінить маршрут. Про це повідомляє пресслужба Оболонської райдержадміністрації.

Як зазначається, у суботу, 21 вересня, з 15:00 фахівці розпочнуть перекладати теплову мережу під проїжджою частиною на ділянці від вулиці Йорданська, 18 до вулиці Йорданська, 11. Роботи триватимуть до 23:00 неділі, 22 вересня.

В Оболонській РДА просять жителів Києва врахувати під час планування маршруту обмеження проїзду зазначеною локацією та зміну маршрутів тролейбуса №44 та автобуса № 102.

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом найближчих днів буде обмежено рух Наддніпрянським і Столичним шосе, тож водіям варто бути готовими до заторів на цих ділянках.18–20 вересня включно – Столичним шосе. Містян закликають враховувати інформацію про ремонти під час планування своїх поїздок.