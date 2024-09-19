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На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі
У суботу, 21 вересня, фахівці розпочнуть перекладати теплову мережу
фото з відкритих джерел

Влада просить жителів Києва врахувати під час планування маршруту обмеження проїзду

В Оболонському районі столиці на вулиці Йорданській фахівці мінятимуть труби. Тому через ремонтні роботи буде обмежений рух, а громадський транспорт змінить маршрут. Про це повідомляє пресслужба Оболонської райдержадміністрації.

Як зазначається, у  суботу, 21 вересня, з 15:00 фахівці розпочнуть перекладати теплову мережу під проїжджою частиною на ділянці від вулиці Йорданська, 18 до вулиці Йорданська, 11. Роботи триватимуть до 23:00 неділі, 22 вересня.

На столичній Оболоні на вихідних буде ускладнений рух: деталі фото 1

В Оболонській РДА просять жителів Києва врахувати під час планування маршруту обмеження проїзду зазначеною локацією та зміну маршрутів тролейбуса №44 та автобуса № 102.

Раніше повідомлялося, що у Києві протягом найближчих днів буде обмежено рух Наддніпрянським і Столичним шосе, тож водіям варто бути готовими до заторів на цих ділянках.18–20 вересня включно – Столичним шосе. Містян закликають враховувати інформацію про ремонти під час планування своїх поїздок.

Теги: громадський транспорт транспорт обмеження ремонт дороги Київ

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