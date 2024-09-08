На трасі Київ – Одеса утворився масштабний затор

Проїзд було ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду

Величезний затор утворився на трасі Київ – Одеса у неділю, 8 вересня. Транспорт зупинився у районі Умані, повідомляють «Главкому очевидці.

Проїзд було ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія була без жертв, але вона спричинила затримку руху, який у неділю увечері максимальний у цьому напрямку.

За даними очевидців, рятувальні служби вже розблокували трафік.

Напередодні у неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Авто на пішохідному переході збило дитину у візочку.

Раніше у Вінниці авто без водія збило пенсіонерку.

Крім того, у Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції.

Також у Києві 18 серпня трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої одна з автівок перекинулася.

Нагадаємо, 13 серпня у Хмельницькій області близько восьмої ранку сталася ДТП внаслідок якої перевернувся автобус переповнений дітьми.

До слова, 12 серпня на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса.