Головна Київ Новини
search button user button menu button

На трасі Київ – Одеса утворився масштабний затор

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На трасі Київ – Одеса утворився масштабний затор
Транспорт зупинився у районі Умані
фото: glavcom.ua

Проїзд було ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду

Величезний затор утворився на трасі Київ – Одеса у неділю, 8 вересня. Транспорт зупинився у районі Умані, повідомляють «Главкому очевидці.

Проїзд було ускладнено через дорожньо-транспортну пригоду.

На трасі Київ – Одеса утворився масштабний затор фото 1

Аварія була без жертв, але вона спричинила затримку руху, який у неділю увечері максимальний у цьому напрямку.

На трасі Київ – Одеса утворився масштабний затор фото 2

За даними очевидців, рятувальні служби вже розблокували трафік.

На трасі Київ – Одеса утворився масштабний затор фото 3

Напередодні у неділю, 8 вересня, у Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Авто на пішохідному переході збило дитину у візочку.

Раніше у Вінниці авто без водія збило пенсіонерку. 

Крім того, у Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції.

Також у Києві 18 серпня трапилася серйозна дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої одна з автівок перекинулася.

Нагадаємо, 13 серпня у Хмельницькій області близько восьмої ранку сталася ДТП внаслідок якої перевернувся автобус переповнений дітьми.

До слова, 12 серпня на автодорозі Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та мікроавтобуса.

Теги: Одеса вантажівки транспорт автобус затор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники просять українців врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону
Прикордонники попереджають про затори на кордоні з Польщею
8 серпня, 19:23
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль
На Хмельниччині перевернувся автобус з дітьми: є загиблі та поранені
13 серпня, 10:26
Збитки «Укрзалізниці» – це свідчення кричущої некомпетентності керівництва – заява ICC Ukraine
ICC Ukraine закликала Кабмін знизити тарифи на вантажні перевезення: вони зросли в рази
16 серпня, 15:09
ДТП сталася на перехресті бульвару Міхновського та Старонаводницької
У Києві в результаті ДТП перекинулося авто
18 серпня, 17:54
В результаті обстрілк у автобусі повилітали вікна
Росіяни обстріляли рейсовий автобус у Херсоні
21 серпня, 14:02
Святковий трамвай безкоштовно їздитиме до 29 серпня
На вулицях Чехії у розпал літа з'явився різвяний трамвай з ялинкою (відео)
28 серпня, 03:00
Діючи на замовлення російського куратора, жінка збирала інформацію про місця розташування військових частин
В Одесі затримали інформаторку, яка здавала позиції ЗСУ
4 вересня, 18:48
В автобусі під час нападу було понад 40 пасажирів
У Німеччині жінка вчинила різанину в автобусі (фото)
31 серпня, 13:46
Дитину з травмами доправили в «Охматдит»
У Києві водій на пішохідному переході збив візочок із дитиною
Сьогодні, 17:59

Новини

На трасі Київ – Одеса утворився масштабний затор
На трасі Київ – Одеса утворився масштабний затор
У Києві водій на пішохідному переході збив візочок із дитиною
У Києві водій на пішохідному переході збив візочок із дитиною
У Києві пролунав вибух: є загиблі, під завалами можуть бути люди (оновлено)
У Києві пролунав вибух: є загиблі, під завалами можуть бути люди (оновлено)
У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото)
У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото)
Столичний музей показав українські гроші 1917-1921 років (фото)
Столичний музей показав українські гроші 1917-1921 років (фото)
У Києві невідомі намагались проникнути на об'єкт Міноборони
У Києві невідомі намагались проникнути на об'єкт Міноборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
37K
8 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Прогноз магнітних бур на 8-10 вересня: якою буде сонячна активність
14K
Глава ЦРУ: Ризик ядерного удару по Україні був реальним
6613
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
Вчора, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua