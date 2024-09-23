На станції метро «Берестейська» ескалатор закривається на тривалий ремонт

Під час ремонту ескалатор повністю буде розібраний, пройде заміна зношених запчастин

Першим на ремонт зупиняться ескалатор №1 – роботи на ньому триватимуть орієнтовно до 12 листопада

З вівторка, 24 вересня, на станції метро «Берестейська» буде проводитися капітальний ремонт ескалаторів – їх закриватимуть почергово. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Першим на ремонт зупиняться ескалатор №1 – роботи на ньому триватимуть орієнтовно до 12 листопада. Цей ескалатор востаннє капітально ремонтували 12 років тому – у 2012 році.

У «Київському метрополітені» зазначають, що для справної роботи ескалатори потребують дбайливого ставлення та періодичних ретельних капітальних ремонтів. Їх слід проводити приблизно раз на 10-12 років після пробігу у 150 тис. км. Під час ремонту ескалатор повністю розбирають, замінюють зношені запчастини та проводять інші необхідні роботи.

Пасажирам метро також нагадали, як слід користуватися ескалатором, щоб це було безпечно:

триматися за поручень;

не заступати за обмежувальну лінію;

не сидіти на східцях ескалатора;

не бігти ескалатором;

тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках.

Нагадаємо, 12 вересня, синя лінія метро у Києві відновила роботу у звичайному режимі. Пасажирські перевезення розпочалися відповідно до встановлених графіків руху поїздів та режиму роботи станцій, зокрема між станціями «Героїв Дніпра» і «Теремки». Інтервали руху поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії становитимуть у години «пік» 3–4 хв, у міжпікові години – 5–6 хв. На вихідних час очікування поїзда 6–8 хвилин.