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На станції метро «Берестейська» ескалатор закривається на тривалий ремонт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На станції метро «Берестейська» ескалатор закривається на тривалий ремонт
Під час ремонту ескалатор повністю буде розібраний, пройде заміна зношених запчастин
Фото: Київський метрополітен

Першим на ремонт зупиняться ескалатор №1 – роботи на ньому триватимуть орієнтовно до 12 листопада

З вівторка, 24 вересня, на станції метро «Берестейська» буде проводитися капітальний ремонт ескалаторів – їх закриватимуть почергово. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Першим на ремонт зупиняться ескалатор №1 – роботи на ньому триватимуть орієнтовно до 12 листопада. Цей ескалатор востаннє капітально ремонтували 12 років тому – у 2012 році.

У «Київському метрополітені» зазначають, що для справної роботи ескалатори потребують дбайливого ставлення та періодичних ретельних капітальних ремонтів. Їх слід проводити приблизно раз на 10-12 років після пробігу у 150 тис. км. Під час ремонту ескалатор повністю розбирають, замінюють зношені запчастини та проводять інші необхідні роботи.

Пасажирам метро також нагадали, як слід користуватися ескалатором, щоб це було безпечно:

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на східцях ескалатора;
  • не бігти ескалатором;
  • тримати дітей за руку, а зовсім маленьких – на руках.

Нагадаємо, 12 вересня, синя лінія метро у Києві відновила роботу у звичайному режимі. Пасажирські перевезення розпочалися  відповідно до встановлених графіків руху поїздів та режиму роботи станцій, зокрема між станціями «Героїв Дніпра» і «Теремки». Інтервали руху поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії становитимуть у години «пік» 3–4 хв, у міжпікові години – 5–6 хв. На вихідних час очікування поїзда 6–8 хвилин.

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Теги: Київ громадський транспорт метро ремонт перевезення

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