Один з наймасованіших обстрілів України та атака на Київську ГЕС. Головне за 26 серпня

26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська ГЕС біля Вишгорода

Росія здійснила черговий, один з найбільших, масований обстріл України з використанням ракет і ударних дронів типу Shahed. Зеленський підписав указ про забезпеченням житлом Героїв України. Боррель після масованої атаки РФ виступив із закликом зняти обмеження на використання західної зброї проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України. «Главком» склав добірку новин 22 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Один із найбільших ударів по Україні. Постраждало 15 областей, є загиблі (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів».

Також глава держави повідомив, на самих об’єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування.

Росіяни атакували Київську ГЕС (відео)

Зранку 26 серпня окупанти завдали масованого удару по Україні. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода. «Букви» опублікували відео з місця події, де видно пожежу та руйнування.

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації внаслідок влучання по греблі Київської ГЕС загроз немає. За його словами, зруйнувати ракетами Київську ГЕС неможливо.

Через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега у Києві працюватиме на пониженому тиску. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Крім того, через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. В адміністрації запевнили, що тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами.

У КМДА також попередили, що можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення.

Били «Кинджалами», «Калібрами» та «Іскандерами»: Повітряні сили про наймасовішу атаку РФ

Під час масованої атаки Росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА. Україна збила 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА, використовуючи всі наявні засоби ППО. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

«У ніч на понеділок 26 серпня 2024 року російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичному сектору держави, застосувавши ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування», – написав Олещук.

За його словами, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА.

Зеленський підписав указ про забезпеченням житлом Героїв України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання житла громадянам, яким присвоїли звання Герой України. Відповідний указ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Так, Статут звання Герой України доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що «особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка» може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

Допомога надаватиметься в межах встановлених норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони,

У Запоріжжі відновлено рух греблею ДніпроГЕС після ракетних ударів РФ

У Запоріжжі відновився рух греблею Дніпровської гідроелектростанції. Раніше обмеження були введнні внаслідок ракетних ударів РФ. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Рух греблею ДніпроГЕС відновлено. Вдячний мешканцям за терпіння незручностей. Втім, все робимо заради безпеки наших людей», – заявив Федоров.

Він також закликав місцевих бути пильними й дотримуватись правил безпеки.

Боррель після масованої атаки РФ виступив із закликом

Зняття обмежень на використання західної зброї проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні. Про це написав високий представник ЄС Жозеп Боррель у соцмережі Х.

Повторюю, що зняття обмежень на використання засобів проти російських військових, причетних до агресії проти України, відповідно до міжнародного права посилить українську самооборону, збереже життя та зменшить руйнування в Україні», – заявив він.

За словами Борреля, Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, які націлені на цивільну інфраструктуру, включно з гідроелектростанціями, що призвело до жертв.