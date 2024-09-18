До центру Києва забрів лось (відео)

На місце події вже прибули правоохоронці

У Шевченківському районі Києва, майже в центрі міста вулицями блукає лось. Відповідне відео з'явилося у місцевих телеграм-каналах.

Тварина вільно бродить вулицею Нагірною у хащах закинутого подвір'я. Як саме тварина потрапила до міста наразі невідомо.

На місце події вже прибули правоохоронці. Очікується прибуття екологів.

Зауважимо, що це далеко не перший випадок, коли лось потрапляє у межі міста. У 2021 році біля станції метро «Житомирська» в Києві перехожі побачили лося. Він вільно гуляв дорогою і зовсім не боявся, коли його знімали.

Раніше в Голосіївському районі Києва, на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі, бігав лось. Відео та фото, на яких знято, як нажахана тварина бігає вулицями міста, кияни опублікували у соцмережах.