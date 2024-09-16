Негода в Австрії: дощі зруйнували дві дамби, деякі населені пункти затоплено

За прогнозами синоптиків, сильні дощі на сході Австрії будуть щонайменше до вівторка

До рятувальних робіт в Нижній Австрії залучено близько 10 тис. співробітників аварійних служб

В Австрії сильні та тривалі дощі призвели до прориву двох дамб. Як наслідок, затопило низку населених пунктів. Про це повідомляє ORF.

Зазначається, що найбільше від екстремальних погодних умов постраждала саме Нижня Австрія. Так, внаслідок сильних повеней, під водою опинилися цілі населені пункти. Наразі ситуація з погодою продовжує погіршуватися.

«За повідомленням аварійних служб, прорвало перші дамби, в тому числі в Гадерсдорфі та Поттенбрунні. Населення евакуйовується, допомога подекуди можлива лише з повітря», – повідомляє видання.

До рятувальних робіт в Нижній Австрії залучено близько 10 тис. співробітників аварійних служб. Вони рятують людей з дахів, відкачують воду з будинків, а також розчищають дороги від дерев, які впали.

Канцлер Австрії Карл Негаммер додав, що на допомогу рятувальникам задіяно понад 2 тис. військовослужбовців.

«Ситуація залишається серйозною, і ситуація – особливо в Нижній Австрії – надзвичайно складна. Тисячі пожежників та інших екстрених служб борються з повенями. Сили з ліквідації наслідків стихії працюють дуже злагоджено, в тому числі в усіх землях, а австрійські збройні сили вже задіяні у кількості 2400 військовослужбовців», – повідомив він в соцмережі Х.

Крім того, ORF пише, що для допомоги задіяно армійські гелікоптери, які скидають мішки з піском для перекриття однієї з прорваних дамб.

У кількох школах Відня дозволили учням не відвідувати заняття у понеділок фото: Krzysztof Zatycki/dpa/picture alliance

Зазначається, що через повені затоплено близько 100 доріг, включаючи федеральні траси та два автобани поблизу Відня - Південний (A2) і Західний (A1). У східному регіоні спостерігаються перебої в роботі громадського транспорту, включно із залізницею. У Відні також частково не працюють дві гілки метро через підтоплення. Влада закликає мешканців уникати необов’язкових поїздок та прогулянок. У кількох школах дозволили учням не відвідувати заняття у понеділок.

За прогнозами синоптиків, сильні дощі на сході Австрії будуть щонайменше до вівторка.

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, у кількох країнах Центральної Європи екстрені служби та навіть армійські підрозділи надають допомогу мешканцям, які потерпають від екстремальних погодних явищ. Циклон «Борис» приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі, сильний вітер, а в деякі регіони навіть снігопади.