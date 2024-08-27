Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столичний фунікулер відновив роботу після ремонту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Столичний фунікулер відновив роботу після ремонту
Ремонтні роботи на фунікулері проводять щороку влітку через найменший пасажиропотік
фото: пресслужба КМДА

Фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали

Сьогодні, 27 серпня, Київський фунікулер відновив роботу після місячного планового ремонту. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Фахівці відремонтували обладнання, провели технічне обслуговування та поточний ремонт вагонів.
«27 серпня о 12:00 столичний фунікулер відновлює роботу після планового щорічного ремонту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали. Крім того, вони провели скорочення троса та обстежили контактну мережу, шпали. Виконали поточний ремонт вагонів.

Нагадаємо, із 22 липня Київський фунікулер був зачинений на ремонт. Під час ремонту фахівці Київпастрансу провелиь комплекс робіт, спрямованих на підтримку справного стану фунікулера. Зокрема, було проведено ремонт машинної, компресорної та тиристорної зали, де розташоване основне обладнання, що забезпечує рух вагонів. Також планувалося скороченя тросу, обстеженя контактної мережі та шпали з частковою їх заміною, а також проведено поточний ремонт самих вагонів.

Читайте також:

Теги: КМДА Київ громадський транспорт фунікулер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переглянути виставку можна до 16 вересня у вестибюлі станції метро «Золоті ворота»
«Що для мене означає Україна?». У столичному метро відкрилась виставка дитячих малюнків
23 серпня, 20:59
Огляд закупівель столичного метро свідчить: компанія «Автострада» Максима Шкіля отримує найбільші замовлення
У Київському метрополітені новий улюблений «пасажир» Тендерна хроніка
29 липня, 06:00
«Колесо огляду» привезли із Франції і у 2017 році й встановили на Подолі
«Колесо огляду» на Подолі перевіряють після обриву тросу на канатній дорозі через Дніпро
29 липня, 16:10
1 серпня РФ атакувала Київщину безпілотниками
Атаки БпЛА на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
1 серпня, 09:19
ДТП на вулиці Глибочицькій у Києві: трамвай на швидкості протаранив десятки машин, постраждали люди
ДТП на вулиці Глибочицькій у Києві: трамвай на швидкості протаранив десятки машин, постраждали люди
6 серпня, 11:37
Монастир Російської православної церкви у Фастівському районі Київської області почав будуватися ще на початку 2000-х
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
6 серпня, 21:20
У передмісті Києва пролунав вибух
У передмісті Києва пролунав вибух
19 серпня, 02:54
Вранці столицю атакували крилатими ракетами
Вибухи у Києві та пожежа на мосту в Курську: головне за ніч
20 серпня, 07:55
Негайно прямуйте до укриття
У Києві повітряна тривога тривала 24 хвилини
Вчора, 03:14

Новини

Столичний фунікулер відновив роботу після ремонту
Столичний фунікулер відновив роботу після ремонту
На Київщині знищено залишки ворожих ракет Х-101 (фото)
На Київщині знищено залишки ворожих ракет Х-101 (фото)
У Києві електротранспорт відновив звичний графік руху
У Києві електротранспорт відновив звичний графік руху
Комбінована атака на Київ: влада повідомила деталі
Комбінована атака на Київ: влада повідомила деталі
Атака на Київ: зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці
Атака на Київ: зафіксовано падіння уламків у двох районах столиці
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
341K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
73K
Кидають авто та йдуть в очерет. Нардепка засвітила місце, звідки чоловіки тікають з України
45K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW
9892
27 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua