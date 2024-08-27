Столичний фунікулер відновив роботу після ремонту

Фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали

Сьогодні, 27 серпня, Київський фунікулер відновив роботу після місячного планового ремонту. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Фахівці відремонтували обладнання, провели технічне обслуговування та поточний ремонт вагонів.

«27 серпня о 12:00 столичний фунікулер відновлює роботу після планового щорічного ремонту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці відремонтували машинну, компресорну та тиристорну зали. Крім того, вони провели скорочення троса та обстежили контактну мережу, шпали. Виконали поточний ремонт вагонів.

Нагадаємо, із 22 липня Київський фунікулер був зачинений на ремонт. Під час ремонту фахівці Київпастрансу провелиь комплекс робіт, спрямованих на підтримку справного стану фунікулера. Зокрема, було проведено ремонт машинної, компресорної та тиристорної зали, де розташоване основне обладнання, що забезпечує рух вагонів. Також планувалося скороченя тросу, обстеженя контактної мережі та шпали з частковою їх заміною, а також проведено поточний ремонт самих вагонів.

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