Внаслідок російської балістичної атаки на Київ 20 листопада пошкоджено одразу три мостові споруди – Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Через наслідки обстрілу рух транспорту між правим і лівим берегами столиці ускладнився, а на окремих переправах запроваджено обмеження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

За словами мера, внаслідок балістичного удару пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Наразі рух цією переправою з правого на лівий берег Дніпра повністю закритий.

Крім того, пошкоджень зазнав Дарницький міст. Водночас міський голова не уточнив, наскільки серйозними є руйнування та чи вплинули вони на можливість руху транспорту цією спорудою. Також Кличко повідомив про чергове влучання у Південний міст. Після атаки рух цією переправою залишається в обмеженому режимі.

Зокрема, проїзд Південним мостом дозволений лише з лівого на правий берег. При цьому для приватного та іншого автомобільного транспорту встановлено обмеження за масою до 10 тонн, а для громадського транспорту – до 18 тонн.

Наразі остаточні масштаби пошкоджень усіх трьох мостів залишаються невідомими. За словами Кличка, фахівці зможуть провести обстеження мостових споруд і визначити ступінь руйнувань лише після завершення повітряної тривоги.

Через ускладнення транспортного сполучення між берегами Дніпра міський голова звернувся до мешканців Києва із проханням без нагальної потреби не виїжджати в місто приватними автомобілями.

Окремо Кличко закликав керівників установ і підприємств, які мають таку можливість, запровадити дистанційний формат роботи для співробітників.

Такі рекомендації пов'язані з обмеженнями руху на мостах, які забезпечують транспортне сполучення між двома частинами столиці. Зменшення кількості приватних автомобілів на дорогах може допомогти уникнути додаткового навантаження на доступні переправи.

На момент повідомлення мера російська ракетна атака на Київ тривала. У столиці було оголошено повітряну тривогу червоного рівня.

Кличко наголосив, що всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та продовжать роботу для якнайшвидшого відновлення нормального функціонування міської інфраструктури.