У Києві під обстріл потрапила бригада «швидкої»: поранений медик продовжив рятувати людей

Вибуховою хвилею в кареті швидкої вибило скло, парамедик і водій зазнали травм

Під час ракетного обстрілу столиці ввечері 26 жовтня від вибухової хвилі постраждала бригада екстреної медичної допомоги (підстанція №11). Незважаючи на отримані поранення, парамедик продовжив надавати допомогу іншим постраждалим на місці влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» та Департамент охорони здоров'я міста Києва.

Повідомляється, що одразу після того, як медики завершили виклик, повернулися до службового автомобіля та сіли в салон, пролунав перший вибух.

Вибуховою хвилею в кареті швидкої вибило скло, обидва члени бригади зазнали травм. Медики встигли вибігти з салону та сховатися під автівкою. За мить пролунав другий вибух, під час якого автомобіль «швидкої» прийняв на себе основний удар та врятував життя працівникам.

Авто екстреної медичної допомоги потрапило під обстріл фото: КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва»

Унаслідок обстрілу 49-річний парамедик дістав закриту травму грудної клітки, різану рану лівої кисті та акубаротравму. Попри поранення, він одразу почав надавати медичну допомогу цивільним громадянам, які постраждали поруч.

Також травмувався 42-річний екстрений медичний технік (водій), який отримав мінно-вибухову травму. Обох постраждалих медиків госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.