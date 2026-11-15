Росіяни просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області – DeepState

Окупанти продовжують розширювати «сіру зону»

Російські окупанти просунулися в районі Русиного Яру на Константинівському напрямку. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує «Главком».

Також аналітики зазначили, що ворог просувається поблизу міста Білицьке на Добропільському напрямку в Донецькій області. Окупанти продовжують розширювати «сіру зону».

Нагадаємо, російські військові паблики б'ють на сполох через ділянку на північ від Великої Новосілки. Вони називають обстановку там тривожною і пишуть, що українське командування приділяє цьому напрямку особливу увагу, підтягує свіжі резерви і готується наступати далі.

Також командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що успіхи українських військових на фронті мають важливе значення не лише для перебігу бойових дій, а й для міжнародної підтримки.

Станом на початок листопада під контролем української влади перебуває орієнтовно 26,3% території Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому».