Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1726-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Росіяни просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області – DeepState

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
Ворог просувається поблизу міста Білицьке на Добропільському напрямку
фото з відкритих джерел

Окупанти продовжують розширювати «сіру зону»

Російські окупанти просунулися в районі Русиного Яру на Константинівському напрямку. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState, інформує «Главком».

Також аналітики зазначили, що ворог просувається поблизу міста Білицьке на Добропільському напрямку в Донецькій області. Окупанти продовжують розширювати «сіру зону».

Нагадаємо, російські військові паблики б'ють на сполох через ділянку на північ від Великої Новосілки. Вони називають обстановку там тривожною і пишуть, що українське командування приділяє цьому напрямку особливу увагу, підтягує свіжі резерви і готується наступати далі. 

Також командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол заявив, що успіхи українських військових на фронті мають важливе значення не лише для перебігу бойових дій, а й для міжнародної підтримки. 

Станом на початок листопада під контролем української влади перебуває орієнтовно 26,3% території Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв’ю «Главкому».

Читайте також:

Теги: окупанти ворог Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від мешканців надійшло 471 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла й автівок
Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя
Сьогодні, 07:25
Разом із юнацькою та молодіжною збірними РФ Кімеров двічі ставав чемпіоном світу
Ексволейболіст збірної Росії зник безвісти на війні з Україною
10 листопада, 16:32
Росія завдала 128 ударів по енергетиці за тиждень
Два регіони України опинилися у найскладнішій ситуації зі світлом
9 листопада, 12:05
Ситуація на фронті 8 листопада
127 боїв за добу: лінія фронту станом на 8 листопада 2026
8 листопада, 22:20
Наслідки російської атаки на селище Комишуваха
П'ята доба пошуків у Комишувасі: кількість загиблих зросла до 53 осіб
6 листопада, 11:01
Наслідки російських обстрілів ночі проти 31 жовтня 2026
Росіяни обстріляли Сумщину: загинула жінка, 12 поранених
31 жовтня, 07:54
Окупаційні війська не припиняють штурмових дій у Костянтинівці на Донеччині
Росіяни просунулися біля Костянтинівки та Воздвижівки: мапа DeepState
26 жовтня, 05:58
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 21 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
21 жовтня, 06:42
Сергій каже, що йому важко звикати до метушні та великого скупчення людей, особливо коли хтось свариться
Боєць ЗСУ пробув на позиції 388 днів і місяць пішки виходив до своїх
18 жовтня, 21:15

Події в Україні

Келлог оцінив шанси на завершення війни після переговорів в Абу-Дабі
Келлог оцінив шанси на завершення війни після переговорів в Абу-Дабі
Росіяни просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
Росіяни просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
Росія готує технологію, яка може стати катастрофою для ЗСУ: відомий комбриг забив на сполох
Росія готує технологію, яка може стати катастрофою для ЗСУ: відомий комбриг забив на сполох
Принц Гаррі відвідав Львів із неоголошеним візитом
Принц Гаррі відвідав Львів із неоголошеним візитом
Їли лободу та рік були без хліба: подружжя з Олешків розповіло про виживання в окупації
Їли лободу та рік були без хліба: подружжя з Олешків розповіло про виживання в окупації
На війні загинула єдина жінка-військова з батальйону Шейха Мансура
На війні загинула єдина жінка-військова з батальйону Шейха Мансура

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Десята за добу повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 20:10
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Сьогодні, 08:00
Туреччина відмовилася від нових російських АЕС: кого обрала Анкара
Сьогодні, 07:50
Гра GTA 6 встановила рекорд попередніх замовлень: відомі оцінки
Сьогодні, 07:40
Росіяни поранили чотирьох дітей під час атаки на Запоріжжя
Сьогодні, 07:25

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua