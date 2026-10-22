Росія атакувала ракетами два «Епіцентри» у Києві (відео)

Після удару балістичними ракетами на Оболоні спалахнули одразу два торговельні центри

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 22 жовтня, за повідомленнями місцевих ЗМІ, було знищено гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі столиці. Крім того, внаслідок обстрілу загорівся ще один торговельний центр. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

За попередньою інформацією, російські війська атакували столицю балістичними ракетами, після чого в Оболонському районі виникли пожежі у двох торговельних центрах.

Зокрема, серйозних руйнувань зазнав гіпермаркет «Епіцентр», розташований на Почайній. Як повідомляють ЗМІ, торговельний об'єкт було знищено.

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Також відомо про пожежу в іншому торговельному центрі на Оболоні. Інформація про масштаби його пошкоджень наразі уточнюється. Офіційно назву атакованого магазину не вказано, але за відео, які поширюються у мережі, вгадується Епіцентр на вул Полярній, який є одним з найбільших в Україні.

Нагадаємо, увечері 21 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунали потужні вибухи.

Унаслідок нічного обстрілу 22 жовтня постраждали 15 людей, серед яких двоє 15-річних дітей. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомив про пошкодження будівлі станції швидкої медичної допомоги в Печерському районі. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено шість автомобілів швидкої допомоги. За словами мера, серед медичних працівників постраждалих немає.