Атака на Київ: поліція перекрила рух проспектом Берестейським

Рух тролейбусів № 7 на просп. Берестейському змінено через перекриття руху поліцією

«Київпастранс» попередив містян про зміни в русі тролейбусів № 7, маршрут яких пролягає в тому числі й проспектом Берестейським, інформує «Главком».

«Змінено рух тролейбусів № 7 на просп. Берестейському через перекриття руху поліцією», – йдеться у повідомленні компанії.

Наразі рух транспорту організований за маршрутом: станція метро «Площа Українських Героїв» – станція метро «Святошин».

Це сталось через ранкову атаку росії на Київ – у Святошинському районі зафіксована пожежа у 25-поверховому житловому будинку.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про влучання ворожого дрона на рівні 20 поверху та загоряння.

Нагадаємо, російські безпілотники атакували Київ уранці 21 жовтня. Унаслідок атаки зафіксовано влучання та падіння БпЛА у Святошинському, Солом'янському та Деснянському районах столиці. Зокрема, у Святошинському районі дрон влучив у 24-поверховий житловий будинок, де виникло загоряння. Унаслідок влучання загинули двоє людей.