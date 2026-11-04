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Мережа звинуватила Ілону Гвоздьову у просуванні російського тренду: реакція зірки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Танцівниця Ілона Гвоздьова звернулася до своєї аудиторії з поясненнями
фото: кадр з відео

Ілона Гвоздьова зняла тренд хореографки, яка працювала в РФ

Зірка шоу «Танці з зірками», хореографка Ілона Гвоздьова зняла танцювальне відео під популярну пісню, однак зазнала хейту в мережі. Її звинуватили у тому, що вона толерує російські тренди. Натомість зірка емоційно рознесла хейтерів у відповідь. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Гвоздьової в Instagram.

Що відомо про тренд, в якому взяла участь Ілона Гвоздьова

Так, Ілона Гвоздьова зняла відео під пісню «White Horse» від Wonderland Avenue. У кадрі хореографка показалася на підборах на паркеті та повторила трендові рухи. Разом із нею танцювала хореографка Христина Заяць. Нині подібні відеоролики із танцем під цю пісню завірусилися у соцмережах.

Реакція мережі

Однак у коментарях під дописом Ілони Гвоздьової користувачі розкритикували її та звинуватили у просуванні тренду, який нібито створила росіянка. Йдеться про танцівницю та хореографку Поліну Глен:

  • «Будь ласка перевіряйте що ви поширюєте, неприємно бачити як наші танцівниці танцюють тренд росіянки».
Мережа звинуватила Ілону Гвоздьову у просуванні російського тренду: реакція зірки фото 1
фото: скриншот Іnstagram
  • «Ви гоните? Це тренд росіянки».
Мережа звинуватила Ілону Гвоздьову у просуванні російського тренду: реакція зірки фото 2
фото: скриншот Іnstagram
  • «Буде круто не поширювати тренди росіян».
Мережа звинуватила Ілону Гвоздьову у просуванні російського тренду: реакція зірки фото 3
фото: скриншот Іnstagram

Проте серед коментаторів були й ті, хто зауважив, що тренд із подібними рухами зʼявився ще понад 10 років тому. «Оці всі що пишуть про зраду, хоч би переконались, що це тренд само з якоїсь росіянки пішов! Якщо розбирати пісню і рухи, то це все давно, ще з часів коли був гурт Kazaky (2010), а пісня – це ремікс на пісню 1983р, який створений не росіянами», – написала одна з користувачів.

Відповідь Ілони Гвоздьової на хейт

Мережа звинуватила Ілону Гвоздьову у просуванні російського тренду: реакція зірки фото 4
фото: скриншот Іnstagram

Після хвилі критики Ілона Гвоздьова записала відео зі зверненням до своєї аудиторії. Українка розповіла, ким є хореографка Поліна Глен, тренд якої вона повторила.

«Професійна танцівниця, яка народилася в Казахстані, виросла в Петербурзі і мала там студію до 2016 року. Потім переїхала до США і все це відбувалося задовго до повномасштабного вторгнення. В 2019 році таблоїди писали про її роман з Джонні Деппом і про те, що вона тимчасово верталася до Петербурга і знову ж таки це 2019 рік. З 2022 по сьогодні я не знайшла її жодної співпраці з російськими артистами, танцівниками, проведення майстер-класів, концерту чи шоу на території Росії. І вся задокументована офлайн-діяльність відбувається виключно англійською мовою», – сказала танцівниця.

Водночас Гвоздьова зауважила, що не може підтвердити чи спростувати можливу співпрацю Поліни Глен із Росією. Також танцівниця зазначила, що Глен дійсно має сайт із онлайн-програмою для хореографів, де оплата також можлива російськими картками. «Чи вважати це співпрацю з росіянами? Ну, знаєте, кожен вирішує сам. Ну або запитайте себе, коли досі є серед нас ті, хто слухають в Україні російську музику чи дивляться російські серіали. Але, знаєте, між цими фактами і жорсткими звинувачуваннями мене, що я просуваю рашку, як на мене є велика прірва», – вважає вона.

Окремо Гвоздьова прокоментувала саму пісню та рухи з тренду, заявивши, що російського сліду в цьому немає. «Трек White Horse – це ремікс від англійського діджея Wonderland Avenue і британського продюсера Root Edit на пісню данського дуету Laid Back 1983 року. І хореографія, яку ви бачите – це, звичайно, хода на підборах в стилі подіуму по вулицях Елею чи Нью-Йорка. Російського в цьому тренді рівно стільки ж, скільки в моєму ранковому смузі на молоці. Тож у мене є зустрічне питання до вас. А як ви з першого кадру визначили, що це російський тренд?» – висловилася зірка.

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська поділилася в мережі відео, до якого долала пісню німецького співака російського. Українці в мережі розкритикували акторку за це, та зауважили, що співак тримається «поза політикою». Водночас артиста помічали з росіянами, яким він дав інтерв’ю, як, наприклад Ксенії Собчак.

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Теги: скандал росія росіяни хейт Танці з зірками

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