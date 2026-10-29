Наркотики у кормі для тварин: викрито двох торгівців з товаром на понад 10,5 млн грн

Чоловік знаходиться під вартою із правом внесення застави, жінка – без права на заставу

Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 39-річному чоловіку та 32-річній жінці. Їх звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків для продажу. Розфасовані наркотики покупцям вони відправляли у пакетах корму для тварин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Розфасовані наркотики покупцям затримані відправляли у пакетах корму для тварин фото: Київська міська прокуратура

За даними слідства, чоловік отримав на пошті посилку, в якій знаходилися три пакети з канабісом вагою понад 1,2 кг. Його затримали одразу після отримання «товару». Наступного дня понад 4,7 кг канабісу вилучили у його спільниці.

фото: Київська міська прокуратура

Надалі під час обшуків в орендованій квартирі, де вони фасували заборонені речовини, правоохоронці вилучили близько 15 кг канабісу, 505 г грибів, 520 г МДМА, 653 г кетаміну, 32 г ймовірно кокаїну, 285 г ймовірно амфетаміну, 105 г невстановленого порошку, та вироби з ТГК.

Речовини, вилучені під час обшуку фото: Київська міська прокуратура

Вилучені наркотичні речовини фото: Київська міська поокуратура

«Усі ці речовини скеровані на експертизу. Орієнтовна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить 10,5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували як незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), дії жінки – як незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України). Чоловік знаходиться під вартою із правом внесення застави, жінка – без права на заставу.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили чоловіка, якого підозрюють у збуті канабісу в столиці та області. Під час обшуків у нього та ймовірних спільників вилучили наркотики, 94 кущі конопель і обладнання для вирощування рослин. Загальну вартість вилученого оцінюють приблизно у 320 тис. грн. За даними правоохоронців, 45-річний киянин збував наркотичні засоби на території Києва та області. Замовлення він надсилав поштою або передавав покупцям особисто, приховуючи «товар» серед побутових товарів. Під час обшуку його квартири поліцейські вилучили канабіс, підготовлений до збуту.

Також перед столичним судом постане чоловік, який збував наркотики й психотропи та влаштовував «тематичні вечірки» для своїх знайомих. За скоєне обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 50-річний киянин налагодив канал постачання наркотиків і психотропів до столиці, які надалі збував своїм знайомим особисто – з рук у руки.