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Продавав зброю та тисячі набоїв через інтернет: поліція затримала 28-річного киянина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Продавав зброю та тисячі набоїв через інтернет: поліція затримала 28-річного киянина
Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

«Клієнтів» чоловік шукав через інтернет-форуми

У Києві правоохоронці викрили 28-річного чоловіка. Його звинувачують у незаконній торгівлі зброєю та боєприпасами у столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За матеріалами справи, «клієнтів» чоловік шукав через інтернет-форуми. Поліцейські задокументували два факти незаконної діяльності фігуранта.

«Під час першої угоди він незаконно продав шість ящиків з набоями різного калібру – загальною кількістю 4285 одиниць, за що отримав близько 90 тис. грн. Надалі зловмисник продав близько 500 набоїв, три вогнепальні пістолети, гранату, дві димові шашки та чотири магазини до пістолетів, отримавши за це $8.2 тис.», – йдеться у повідомленні.

Зброя, вилучена у затриманого
Зброя, вилучена у затриманого
фото: Національна поліція України
Набої, вилучені під час обшуку
Набої, вилучені під час обшуку
фото: Національна поліція України

Слідчі затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше у Києві оголосили підозру чоловіку, який налагодив схему продажу бойової та переробленої вогнепальної зброї через мережу поштоматів. Слідство встановило, що фігурант самостійно переробляв зброю на бойову, після чого відправляв замовникам через поштомати на Оболоні та у Подільському районі.

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували угруповання, яке, за даними правоохоронців, підготували до підпільного продажу велику партію «трофейного» озброєння. Правоохоронці затримали організатора групи, двох його спільників і трьох кримінальників, які намагалися збути зброю. Серед вилученого – 75 зразків стрілецької зброї, зокрема автомати Калашникова, а також 38 бойових гранат, більше 20 підривачів, два гранатомети та 13 тис. набоїв.

Теги: Київ зброя поліція кримінал

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