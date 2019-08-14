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    Баржа з херсонськими кавунами вирушить у Київ 16 серпня

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    Баржа з херсонськими кавунами вирушить у Київ 16 серпня

    Формуватимуть баржу з кавунами і динями у п'ятницю

    З Херсонської області у Київ 16 серпня вирушить баржа з херсонськими кавунами.

    Про це повідомив президент кооперативу «Південний союз» Олександр Синенко.

    «Так, це правда, буде близько 500 тонн кавунів, дині будуть. Кавун буде з кісточками і без кісточок», - розповідає Синенко.

    За його словами, формуватимуть баржу у п'ятницю.

    Як повідомляє сайт Херсонської ОДА, 16 серпня з Голої Пристані на Київ вирушить баржа з партією кавунів.

    Минулого року баржа вирушила в кінці серпня, але цьогоріч сезон баштанних розпочався раніше.

    Нагадаємо, минулого року кавуни, привезені з Херсонщини баржею, обвалили ціни на смугасті ягоди у супермаркетах Києва.

    До слова, херсонський кавун можуть запатентувати.

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