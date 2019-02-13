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    Херсонський кавун хочуть запатентувати

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    Херсонський кавун хочуть запатентувати
    Фото: unsplash.com

    Найближчим часом установчі документи Асоціації виробників херсонського кавуна будуть подані для державної реєстрації

    Херсонський кавун може стати продуктом із захищеним географічним зазначенням. Про це йдеться в повідомленні проекту «Географічні зазначення в Україні».

    «Херсонські кавуни стали на крок ближче до реєстрації географічного зазначення. Вчора (12 лютого - ред.) в Херсоні відбулася установча конференція Асоціації виробників херсонського кавуна. Сім організацій-засновників представляють баштанництво, експортну діяльність і науково-дослідну сферу. Найближчим часом установчі документи Асоціації будуть представлені для державної реєстрації», - повідомили представники організації.

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    Даний проект спрямований на розвиток системи географічної ідентифікації в рамках асоціації з ЄС, фінансується Європейським союзом.

    Першим українським продуктом з географічним зазначенням походження стане гуцульська овеча бринза.

    Введення системи географічних зазначень дасть можливість забезпечити якість і безпеку продукції, допоможе уникнути фальсифікації і підробок, поліпшити організацію процесу виробництва, розвинути кооперацію, створити нові робочі місця і популяризувати «зелений» туризм.

    Джерело: Економічна правда

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