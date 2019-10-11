Басейн, спортзали, сучасне опалення: Кличко перевірив будівництво садочка за 150 млн грн (фото)



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Віталій Кличко побував на місці будівництва садочка на вулиці Радунській Фото: пресслужба мера Києва

Новий садочок будується на місці колишньої стихійної парковки на Троєщині

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває будівництво нового дитячого садка на вулиці Радунській, що на Троєщині.

«Ми зараз знаходимось на місці колишньої стихійної парковки в 24-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина. Сьогодні тут тривають активні роботи зі зведення нового дитячого садочка. Розпочали будівництво цього року. І вже звели три поверхи та на 70% верхній технічний поверх. Плануємо відкрити садок в серпні 2020 року», - сказав Кличко.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Розрахований заклад дошкільної освіти на 260 місць - 14 груп. Це буде сучасний, гарний садок - з басейном, спортивними та актовими залами, кабінетами логопеда і психолога. Будівля буде повністю енергоефективною, з сучасними системами вентиляції та опалення. Все освітлення в садку - енергозберігаюче. В приміщенні встановлять бойлери.

«Як і в усіх садочках столиці, в цьому дитячому закладі встановимо відеоспостереження - як внутрішнє, так і зовнішнє, охоронну сигналізацію, домофонний зв'язок на вході на територію і в будівлю. Адже безпека наших дітей - перш за все!» - зазначив Кличко.

Територія садочка буде облаштована та озеленена для прогулянок та ігор дітей на свіжому повітрі.

Кошторисна вартість будівництва - 152 млн грн. На 2019 рік на будівництво дитсадка передбачено 61 млн грн. З моменту початку будівництва виконано робіт на майже 36 млн грн.

«Після завершення всіх робіт у цьому дитсадку ми розпочнемо поруч будувати нову школу. Адже школа дуже потрібна цьому мікрорайону. Наразі тривають роботи з розробки проектно-кошторисної документації», - додав мер Києва.

Також зводять новий дитячий садок на бульварі Вацлава Гавела - в Солом'янському районі. Його будують на місці недобудованого ще з 80-х років дитсадка, фундамент якого довелося повністю демонтувати.

На початку грудня цього року планують відкрити новий садок на вулиці Бориспільській в Дарницькому районі столиці. А в наступному році - ще 6 новозбудованих чи повністю реконструйованих закладів дошкільної освіти.