Аеропорт Стамбула змінив Kiev на Kyiv



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Відсьогодні з аеропорту Ататюрка літаки летять до #KyivNotKiev

Турецький аеропорт імені Ататюрка змінив транслітерацію написання Києва в пасажирських анонсах. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Twitter.

«Відсьогодні з аеропорту Ататюрка літаки летять до #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. Вдячні TAVairports за миттєву реакцію на звернення @CGUinIstanbul», - йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше повідомлялося, що столиця Лівану Бейрут став першим близькосхідним містом, де в міжнародному аеропорту розпочали використовувати коректну назву столиці України – Kyiv.

Нещодавно аеропорти Будапешта і Таллінна виправили назву Kiev на Kyiv.

Міжнародний лондонський аеропорт Лутон також вживатиме назву Kyiv при зазначенні столиці України.

Аеропорт Вільнюса почав використовувати написання українських міст Kyiv та Lviv відповідно до правопису англійською.

У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

В рамках кампанії щоденно на сторінках МЗС України у Facebook та Twitter з’являтимуться пости, які містять випадки некоректного вживання назви Київ як Kiev провідними іноземними ЗМІ, такими як The New York Times, BBC, Reuters та інші.

Британське видання The Guardian відтепер використовуватиме у своїх матеріалах назву столиці України відповідно до правопису англійською – Kyiv.

Також авторитетний німецький словник змінив Kiew на Kyjiw.

Зазначимо, що раніше французька співачка Ванесса Параді презентувала кліп про Київ.