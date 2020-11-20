Без води лишилися будинки на шести вулицях Києва (адреси)

Частина киян без води через аварії на мережі

Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією аварій

У Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Станом на ранок 20 листопада тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Григорія Андрющенка, 4Д

пр-т. Миколи Бажана, 9Е

вул. Архітектора Вербицького, 30Б, 32

пр-т. Науки, 63

вул. Симиренка, 17А

вул. Академіка Доброхотова, 1А

Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

Київводоканал перепрошує за тимчасові незручності. «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили комунальники.

Як повідомлялося, кілька днів тому проводилися планові ремонтні роботи на водомережі по вул. Мазепи, 6 у Печерському районі Києва.

Для забезпечення мешканців Печерська водою було направлено автоцистерну з питною водою, яка чергуватиме за адресою: вул. Мазепи, 10.