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    Без води лишилися будинки на шести вулицях Києва (адреси)

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    Частина киян без води через аварії на мережі - Без води лишилися будинки на шести вулицях Києва (адреси)
    Частина киян без води через аварії на мережі
    Фото з відкритих джерел

    Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією аварій

    У Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Станом на ранок 20 листопада тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Григорія Андрющенка, 4Д
    • пр-т. Миколи Бажана, 9Е
    • вул. Архітектора Вербицького, 30Б, 32
    • пр-т. Науки, 63
    • вул. Симиренка, 17А
    • вул. Академіка Доброхотова, 1А

    Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

    Київводоканал перепрошує за тимчасові незручності. «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили комунальники.

    Як повідомлялося, кілька днів тому проводилися планові ремонтні роботи на водомережі по вул. Мазепи, 6 у Печерському районі Києва.

    Для забезпечення мешканців Печерська водою було направлено автоцистерну з питною водою, яка чергуватиме за адресою: вул. Мазепи, 10.

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
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