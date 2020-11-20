Без води лишилися будинки на шести вулицях Києва (адреси)
Ремонтні бригади Київводоканалу працюють над ліквідацією аварій
У Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Станом на ранок 20 листопада тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Григорія Андрющенка, 4Д
- пр-т. Миколи Бажана, 9Е
- вул. Архітектора Вербицького, 30Б, 32
- пр-т. Науки, 63
- вул. Симиренка, 17А
- вул. Академіка Доброхотова, 1А
Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.
Київводоканал перепрошує за тимчасові незручності. «Ми робимо все можливе, щоб завершити ремонтні роботи якомога швидше», - зазначили комунальники.
Як повідомлялося, кілька днів тому проводилися планові ремонтні роботи на водомережі по вул. Мазепи, 6 у Печерському районі Києва.
Для забезпечення мешканців Печерська водою було направлено автоцистерну з питною водою, яка чергуватиме за адресою: вул. Мазепи, 10.