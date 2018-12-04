Безхатченки вночі влаштували пожежу в багатоповерхівці у Києві



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Горіло сміття у підсобному приміщенні будинку Фото: Інформатор

Людям довелося виходити вночі з дітьми на вулицю, поки не провітрили під'їзд

Сьогодні, 4 грудня, близько 3:30 на Харківському шосе сталася пожежа: загорілося сміття в підсобному приміщенні в одному з парадних багатоквартирного будинку.

По сміттєпроводу дим поширився на 9 поверхів. Про це повідомляє Інформатор.

Мешканці будинку в терміновому порядку стали виходити на вулицю. Один з них розповів, що в підсобному приміщенні проживали бездомні, яких туди впускала жінка-двірник. Рятувальники, що прибули на місце пожежі, виявили, що двері в підсобці були прочинені. Всередині приміщення знаходився сміттєпровід, дим яким пішов нагору і поширився практично по всіх поверхах під'їзду. Людям довелося виходити вночі з дітьми на вулицю, поки парадний не провітрити.

Пожежу ліквідували близько 4:05 за допомогою однієї пожежної машини та 5 чоловік особового складу.

На місці чергував екіпаж патрульної поліції і бригада швидкої допомоги. Обійшлося без постраждалих, за допомогою до медиків ніхто не звертався. Причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня що на Столичному шосе бензовоз влетів у відбійник.