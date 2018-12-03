Киян заспокоїли: пожежі в ТРЦ «Блокбастер» не було



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Об 11:14 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на пр. Бандери, 36

В ТРЦ «Блокбастер» у Києві не було пожежі, займання сталося поблизу торгового центру.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у м. Києві.

Зазначається, що 3 грудня об 11:14 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на пр. Бандери, 36.

«На місце події негайно прибули бійці 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на відкритій місцевості горіло сміття на площі 3 кв. м. До прибуття пожежно-рятувального підрозділу займання було ліквідовано підручними засобами», - повідомили рятувальники.

Як повідомляють «Вести», речник ДСНС Києва Світлана Водолага розповіла, що займання сталося на будівельному майданчику. «Вогонь вдалося загасити очевидцям, за допомогою підручних засобів, до приїзду рятувальників ДСНС. Евакуація відвідувачів з будівлі ТРЦ не проводилася», - заявила Водолага.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нібито через пожежу в ТРЦ «Блокбастер» проводиться евакуація персоналу і відвідувачів.