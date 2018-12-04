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    На Столичному шосе у Києві бензовоз врізався у відбійник

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    Пожежні змили з проїжджої частини паливо з бака - На Столичному шосе у Києві бензовоз врізався у відбійник
    Пожежні змили з проїжджої частини паливо з бака
    Фото: Інформатор

    Паливо з цистерни не пролилося на проїжджу частину.

    У ніч на вівторок, 4 грудня, в Києві на шляхопроводі Столичного шосе біля Корчуватого сталася ДТП: бензовоз Volvo врізався у відбійник.

    Аварія трапилася близько 00:35. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, вантажівка їхала по Столичному шосе в бік Обухівської траси. На шляхопроводі машину занесло і відкинуло у відбійник.

    У момент аварії в кабіні перебували двоє чоловіків: водій та експедитор. Вони отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації.

    На щастя, паливо з цистерни не пролилося на проїжджу частину. Після удару пробило бак Volvo, а причіп перегородив дві з трьох доступних смуг для руху.

    На місце інциденту виїжджали пожежні, вони змили з проїжджої частини паливо. Також на місці ДТП працювали медики та екіпаж патрульної поліції. Подробиці інциденту уточнюються.

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    На Столичному шосе у Києві бензовоз врізався у відбійник
    На Столичному шосе у Києві бензовоз врізався у відбійник
    На Столичному шосе у Києві бензовоз врізався у відбійник
    На Столичному шосе у Києві бензовоз врізався у відбійник
    На Столичному шосе у Києві бензовоз врізався у відбійник
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, 3 грудня у селищі Буча, що під Києвом, через слизьку дорогу водій позашляховика Toyota вилетів з дороги та в'їхав у стовп.

    ДТП Київ ДСНС дороги вантажівки водій рятувальники
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