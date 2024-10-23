Біля Києва чоловік знайшов артилерійський снаряд часів Другої світової війни

На місце події прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України

Під час прогулянки в лісі села Віта-Поштова, що на Київщині, один чоловік натрапив на підозрілий іржавий предмет. Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Не вагаючись, чоловік зателефонував до Служби порятунку, і на місце одразу виїхали сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Як з’ясувалося, це був артилерійський снаряд калібру 76 мм, що залишився з часів Другої світової війни. Інших небезпечних предметів поруч не знайшли, і обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що у Подільському районі столиці чоловік виявив артилерійський снаряд. На лінію 112 звернувся місцевий житель, який повідомив, що виявив артилерійський снаряд. Правоохоронці оперативно прибули на місце знахідки, обмежили до нього доступ та викликали слідчих та вибухотехніків.

Також у Борисполі Київської області працівники ДТЕК виявили вибухонебезпечний предмет. Щоб вилучити його на місце викликали саперів. За словами рятувальників, у місті Бориспіль Київської області працівники ДТЕК виявили невідомий предмет і одразу повідомили про це відповідні служби.