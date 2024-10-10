В Ірпені чоловік самотужки намагався загасити пожежу, але отримав опіки (фото)

Причина виникнення пожежі встановлюється

У ніч на 10 жовтня на Київщині спалахнув гараж та металева тимчасова споруда. Про це повідомила пресслужба ДСНС Київської області.

Як зазначається, о 02:37 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Ірпінь, вул. Українська. По прибуттю на місце встановлено, що горить гараж, в якому перебувало два автомобілі та металева тимчасова споруда.

Під час ліквідації пожежі було виявлено потерпілого чоловіка, який самотужки намагався загасити вогонь. Його доставлено до Ірпінської центральної міської лікарні. Пожежу ліквідовано о 03:17. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що вогнеборці Київської області загасили пожежу у Гостомелі, яка, ймовірно, виникла через підпал сухого листя. Загоряння сталось у приватному секторі на вулиці Богдана Хмельницького. Як зазначається, під час пожежі постраждала господарська споруда.