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В Ірпені чоловік самотужки намагався загасити пожежу, але отримав опіки (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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В Ірпені чоловік самотужки намагався загасити пожежу, але отримав опіки (фото)
Горів гараж, в якому перебувало два автомобілі
фото: ДСНС

Причина виникнення пожежі встановлюється

У ніч на 10 жовтня на Київщині спалахнув гараж та металева тимчасова споруда.  Про це повідомила пресслужба ДСНС Київської області.

Як зазначається, о 02:37 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Ірпінь, вул. Українська. По прибуттю на місце встановлено, що горить гараж, в якому перебувало два автомобілі та металева тимчасова споруда.

В Ірпені чоловік самотужки намагався загасити пожежу, але отримав опіки (фото) фото 1

Під час ліквідації пожежі було виявлено потерпілого чоловіка, який самотужки намагався загасити вогонь. Його доставлено до Ірпінської центральної міської лікарні.  Пожежу ліквідовано о 03:17. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Раніше повідомлялося, що вогнеборці Київської області загасили пожежу у Гостомелі, яка, ймовірно, виникла через підпал сухого листя. Загоряння сталось у приватному секторі на вулиці Богдана Хмельницького. Як зазначається, під час пожежі постраждала господарська споруда. 

Теги: Ірпінь чоловік гараж пожежа опіка

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