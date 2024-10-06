Партизани в Криму виявили ворожу техніку та військові частини

Партизани руху «АТЕШ» виявили місце розташування військової частини окупантів у Сімферополі

Партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху «АТЕШ».

«Агенти провели розвідку 4 полки радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі», – йдеться у повідомленні.

За інформацією партизанів, територія військової частини огороджена високим парканом, що ускладнює місцевим жителям можливість спостереження за організацією її роботи.

5 фото На весь екран







Військова частина окупантів у Криму Фото: «АТЕШ»

«Незважаючи на це, агентам вдалося проникнути та встановити місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости. Також успішно виявлено особи офіцерів та їх особистий транспорт», – уточнили в «АТЕШ».

Ці дані, як зазначають партизани, дозволять краще зрозуміти організацію оборони окупаційних військ.

Діяльність партизанського руху «АТЕШ»

Партизанська організація «АТЕШ» активно діє в Криму, ведучи боротьбу проти російської окупації. Ця група складається з активістів, які прагнуть звільнити півострів і повернути його Україні. «АТЕШ» займається різноманітною діяльністю, включаючи саботаж військових об'єктів, інформаційні кампанії та підтримку місцевих жителів, які страждають від репресій.

Організація намагається підвищити свідомість населення щодо прав людини та в умовах воєнного стану забезпечити зв'язок між активістами та міжнародною спільнотою. Вони також активно використовують соціальні мережі для поширення інформації про свою діяльність і залучення нових членів до боротьби.

«АТЕШ» стикається з великими ризиками, оскільки російська влада реагує на їх дії репресіями, затриманнями та переслідуваннями активістів. Незважаючи на ці труднощі, організація продовжує свою діяльність, сподіваючись на підтримку з боку міжнародних правозахисних організацій і української діаспори.

Нагадаємо, російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці через те, що техніка може бути помічена українськими партизанами.

До слова, партизани українського руху «АТЕШ» показали фото та відео, як окупанти у Маріуполі переміщають свою техніку та ховають її.

Раніше стало відомо, що в Донецькій області партизани руху «АТЕШ» виявили склад окупантів, на який боєприпаси звозили протягом кількох днів вантажівками.