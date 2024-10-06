Партизани в Криму виявили ворожу техніку та військові частини
Партизани руху «АТЕШ» виявили місце розташування військової частини окупантів у Сімферополі
Партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху «АТЕШ».
«Агенти провели розвідку 4 полки радіохімічного біологічного захисту у Сімферополі», – йдеться у повідомленні.
За інформацією партизанів, територія військової частини огороджена високим парканом, що ускладнює місцевим жителям можливість спостереження за організацією її роботи.
«Незважаючи на це, агентам вдалося проникнути та встановити місця зберігання спеціальної техніки, організацію охорони, а також зафіксувати патрулі та пости. Також успішно виявлено особи офіцерів та їх особистий транспорт», – уточнили в «АТЕШ».
Ці дані, як зазначають партизани, дозволять краще зрозуміти організацію оборони окупаційних військ.
Діяльність партизанського руху «АТЕШ»
Партизанська організація «АТЕШ» активно діє в Криму, ведучи боротьбу проти російської окупації. Ця група складається з активістів, які прагнуть звільнити півострів і повернути його Україні. «АТЕШ» займається різноманітною діяльністю, включаючи саботаж військових об'єктів, інформаційні кампанії та підтримку місцевих жителів, які страждають від репресій.
Організація намагається підвищити свідомість населення щодо прав людини та в умовах воєнного стану забезпечити зв'язок між активістами та міжнародною спільнотою. Вони також активно використовують соціальні мережі для поширення інформації про свою діяльність і залучення нових членів до боротьби.
«АТЕШ» стикається з великими ризиками, оскільки російська влада реагує на їх дії репресіями, затриманнями та переслідуваннями активістів. Незважаючи на ці труднощі, організація продовжує свою діяльність, сподіваючись на підтримку з боку міжнародних правозахисних організацій і української діаспори.
Нагадаємо, російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці через те, що техніка може бути помічена українськими партизанами.
До слова, партизани українського руху «АТЕШ» показали фото та відео, як окупанти у Маріуполі переміщають свою техніку та ховають її.
Раніше стало відомо, що в Донецькій області партизани руху «АТЕШ» виявили склад окупантів, на який боєприпаси звозили протягом кількох днів вантажівками.
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