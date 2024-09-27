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На Київщині енергетики виявили вибухонебезпечний предмет (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині енергетики виявили вибухонебезпечний предмет (фото)
У місті Бориспіль Київської області працівники ДТЕК виявили невідомий предмет
фото: пресслужба ДСНС

Боєприпас безпечно було доставлено на полігон для подальшого знищення

У Борисполі Київської області працівники ДТЕК виявили вибухонебезпечний предмет. Щоб вилучити його на місце викликали саперів. Про це повідомила пресслужба Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Боєприпас вивезли на спеціалізований полігон.

За словами рятувальників, у місті Бориспіль Київської області працівники ДТЕК виявили невідомий предмет і одразу повідомили про це відповідні служби.

На Київщині енергетики виявили вибухонебезпечний предмет (фото) фото 1

«Прибувши на місце, піротехнічна група встановила, що знайдений предмет – це артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. Фахівці вилучили його та ретельно обстежили прилеглу територію, проте інших вибухонебезпечних предметів не виявили. Після чого боєприпас безпечно доставили на полігон для подальшого знищення»,  – додали в ДСНС.

Нагадаємо, на пустирі в Борисполі Київської області було виявлено велику кількість фармацевтичних препаратів. Правоохоронці Бориспільського управління поліції провели першочергові слідчі дії. Поліцейські провели огляд медикаментів, а також з'ясовують їхнє походження. Триває документування події, після чого буде надано правову кваліфікацію. 

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Теги: поліція боєприпаси

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