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Посадовиця Одеської обладміністрації влаштувала скандал у маршрутці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Посадовиця Одеської обладміністрації влаштувала скандал у маршрутці
Заступниця департаменту аграрної політики Одеської ОВА Наталя Смертенюк, яка скандалила у маршрутці
фото: скріншот із відео

Достеменно невідомо, у результаті чого виник конфлікт, який зафіксували на відео пасажири

В Одесі чиновниця обласної військової адміністрації влаштувала скандал у маршрутці та навіть почала бити водія. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, ідеться про заступницю департаменту аграрної політики Одеської ОВА Наталю Смертенюк, яка раніше працювала у відділі аграрної політики Білгород-Дністровської РВА. В адміністрації вже прокоментували інцидент, повідомляє «Бессарабія Inform».

Достеменно невідомо, у результаті чого виник конфлікт, який зафіксували на відео пасажири маршрутки. Вірогідно через те, що водій відмовився зупинятися там, де його попросила пасажирка.

Чиновниця ж почала лаяти та штурхати водія, після чого чоловік таки зупинився.

Виконувач обов’язків директора Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Віталій Власенко заявив, що така поведінка є негідною для державного службовця.

«Відповідно до законодавства, для притягнення до відповідальності має бути проведена службова перевірка, яка розпочнеться у понеділок. За її результатами буде вирішено питання подальшого перебування на посаді», – повідомив він.

Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відреагував на неприємну ситуацію, що сталася 3 жовтня, між одеситом та фельдшером швидкої допомоги.

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Теги: Одеса конфлікт Білгород відео чоловік скандал водій

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