Ракетний удар по Кривому Рогу 27 вересня: під завалами знайшли тіло чоловіка
Росія вбила чотирьох людей у Кривому Розі
Сьогодні, 28 вересня, у Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
«Російська атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 27 вересня близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції в Кривому Розі. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.
Повідомлялося, що унаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг поранено п'ятеро людей.
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