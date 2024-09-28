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Ракетний удар по Кривому Рогу 27 вересня: під завалами знайшли тіло чоловіка

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ракетний удар по Кривому Рогу 27 вересня: під завалами знайшли тіло чоловіка
27 вересня Росія завдала ракетного удару по районному управлінню поліції в Кривому Розі
фото: Сергій Лисак

Росія вбила чотирьох людей у Кривому Розі

Сьогодні, 28 вересня, у Кривому Розі під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Російська атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 27 вересня близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції в Кривому Розі. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Повідомлялося, що унаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг поранено п'ятеро людей.

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Теги: Кривий Ріг Україна рятувальники ракетна атака ДСНС росія росіяни окупанти смерть

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