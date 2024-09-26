Японія стала світовим рекордсменом за тривалістю життя

Японія стала рекордсменом за кількістю довгожителів у країні

Японія встановила рекорд за кількістю довгожителів. Про це із посиланням на дані місцевого МОЗ пише Taipei Times. Кількість людей у ​​​​віці 100 років і старше в Японії сягла рекордного рівня – понад 95 тис., майже 90% з яких – жінки.

Станом на 1 вересня в Японії було 95 119 довгожителів, що на 2 980 осіб більше, ніж у минулому році, з них 83 958 жінок і 11 161 чоловік, йдеться в заяві міністерства охорони здоров'я Японії. «Ці цифри ще більше підкреслюють повільну демографічну кризу, яка охопила четверту за величиною економіку світу, оскільки її населення старіє та скорочується», – пише видання.

Крім того, в Японії зафіксували рекордну кількість людей віком від 65 років – 36,25 млн, що дорівнює 29,3% від загальної кількості мешканців. За цим показником країна лідирує у переліку з 200 держав та регіонів із населенням понад 100 тис. осіб.

Як повідомили у відомстві, підвищення кількості людей похилого віку призводить до збільшення витрат на охорону здоров'я та соціальні послуги. До того ж це спричиняє скорочення кількості працюючих громадян. Для вирішення цієї проблеми уряд має намір підвищити вік виходу на пенсію.

За даними американської Gerontology Research Group, в Японії проживає найстаріша людина у світі Томіко Ітоока, яка народилася 23 травня 1908 року і їй 116 років. Як повідомили в міністерстві, Ітоока живе в будинку престарілих в Ашії, префектура Хього. До слова, попередня рекордсменка Марія Браньяс Морера померла минулого місяця в Іспанії у віці 117 років.