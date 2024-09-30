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У Подільському районі столиці виявлено артилерійський снаряд 

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Подільському районі столиці виявлено артилерійський снаряд 
Правоохоронці нагадали, щоб у жодному разі не торкатися та не наближатися до подібних знахідок
фото: пресслужба поліції

Правоохоронці оперативно прибули на місце знахідки

У Подільському районі столиці чоловік виявив артилерійський снаряд. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

Подія трапилась сьогодні, 30 вересня. На лінію 112 звернувся місцевий житель, який повідомив, що виявив артилерійський снаряд. Правоохоронці оперативно прибули на місце знахідки, обмежили до нього доступ та викликали слідчих та вибухотехніків.

Правоохоронці нагадали як поводити себе у разі виявлення небезпечного предмета:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, після атаки РФ у ніч на 30 вересня в дворі житлового будинку знайдено уламки «шахеда». «В Оболонському районі, біля одного з житлових будинків, виявили уламки ворожого БпЛА. Всі необхідні служби працюють на місці», – уточнив мер Києва Віталій Кличко.

Також у Борисполі Київської області працівники ДТЕК виявили вибухонебезпечний предмет. Щоб вилучити його на місце викликали саперів. За словами рятувальників, у місті Бориспіль Київської області працівники ДТЕК виявили невідомий предмет і одразу повідомили про це відповідні служби.

Теги: Віталій Кличко чоловік боєприпаси

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