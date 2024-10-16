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Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Зеленський представив парламентарям план перемоги України, який складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові
фото: Telegram / Zelenskiy / Official

Байден сьогодні розмовляв з Зеленським, щоб обговорити підтримку США для України в її захисті від російської агресії

Зеленський у Раді презентував план перемоги. Білий дім анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні. Північна Корея заявила про 1,4 млн охочих вступити до армії на тлі напруженості з Сеулом. Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області. СБУ затримала посадовця «Укренерго», який виправдовував збройну агресію РФ

«Главком» публікує головні новини за середу, 16 жовтня, аби ви були в курсі подій.

Зеленський у Раді презентував план перемоги

Президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час:

  • Перший пункт – запрошення України до НАТО;
  • Другий пункт – оборона;
  • Третій пункт – пакет стримування Росії;
  • Четвертий пункт – економіка;
  • П'ятий пункт – безпека.

«Главком» публікує повний текст промови українського президента.

Білий дім анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні

Президент США оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму $425 млн, який включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку та критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України.

Північна Корея заявила про 1,4 млн охочих вступити до армії на тлі напруженості з Сеулом

Близько 1,4 млн молодих людей подали заявки на вступ або повернення в армію, звинувативши Сеул «у провокаційному вторгненні безпілотників», яке призвело до «напруженої ситуації на межі війни». Про це пише Reuters.

«Якщо почнеться війна, Південна Корея буде стерта з лиця землі. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню», – повідомляють північнокорейські ЗМІ.

Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області

Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК.

Журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування переконаний, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, адже «були співучасниками корупційних схем». А виявити зв'язки Крупи дозволило вивчення декларацій хмельницьких правоохоронців.

«Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Крупи. І багато років отримували та продовжують отримувати від держави пенсії за інвалідність – згідно з рішеннями начальника Пенсійного фонду О.Крупи», – заявив Бутусов.

СБУ затримала посадовця «Укренерго», який виправдовував збройну агресію РФ

Служба безпеки України затримала посадовця Національної енергетичної компанії «Укренерго, який виправдовував збройну агресію Росії, а також «зливав» інформацію про наслідки російських атак по українських енергооб'єктах.

Фігурант також ставив під сумнів існування України, вихваляв кремлівський режим та висловлював бажання масового вбивства українців, повідомляють у СБУ.

Зазначається, що мовно-лінгвістична експертиза підтвердила протиправну діяльність посадовця на користь Росії.

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Теги: запрошення земля війна будівництво прокурор ремонт Північна Корея боєприпаси Охматдит повітря Укренерго Юрій Бутусов експертиза Південна Корея

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