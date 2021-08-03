  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київ готується до найгіршого Covid-сценарію. Названо умову для уникнення локдауну

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві посилять карантинні обмеження в разі погіршення коронавірусної ситуації - Київ готується до найгіршого Covid-сценарію. Названо умову для уникнення локдауну
    У Києві посилять карантинні обмеження в разі погіршення коронавірусної ситуації
    Фото з відкритих джерел

    Столична влада робить акцент на вакцинації

    Київ готується до найгіршого сценарію нової хвилі Covid-19. Про це розповів на телеканалі «Україна 24» начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

    Як зазначив чиновник, сьогодні Київ «готується до найгіршого сценарію, але якщо ми зробимо акцент на щепленні, то цього сценарію не буде».

    За його словами, в Києві очікується збільшення захворюваності саме в організованих колективах – школах, ВНЗ – тому акцент на щепленні працівників освіти.

    На запитання щодо підготовки до локдауну восени Рубан відповів: «Вже три тижні йде підготовча робота щодо суворого режиму, який може бути за найгіршого сценарію коронавірусу. Але в нас ще є можливість провести й сформувати імунітет на рівні 80-90%, який дасть змогу подолати червону зону. Тому Київ сьогодні вже готується до третьої хвилі, заходи проводяться в усіх життєво важливих сферах».

    Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    Наступного тижня на сайті Київської міської держадміністрації буде оприлюднено електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень.

    Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників

    До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

    Читайте також: Вірусологиня з Меріленда Юлія Петрова: «До осені Україні слід вакцинувати принаймні 30% населення»
    Теги: Київ карантин вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київ готується до найгіршого Covid-сценарію. Названо умову для уникнення локдауну