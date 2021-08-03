Київ готується до найгіршого Covid-сценарію. Названо умову для уникнення локдауну

Столична влада робить акцент на вакцинації

Київ готується до найгіршого сценарію нової хвилі Covid-19. Про це розповів на телеканалі «Україна 24» начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Як зазначив чиновник, сьогодні Київ «готується до найгіршого сценарію, але якщо ми зробимо акцент на щепленні, то цього сценарію не буде».

За його словами, в Києві очікується збільшення захворюваності саме в організованих колективах – школах, ВНЗ – тому акцент на щепленні працівників освіти.

На запитання щодо підготовки до локдауну восени Рубан відповів: «Вже три тижні йде підготовча робота щодо суворого режиму, який може бути за найгіршого сценарію коронавірусу. Але в нас ще є можливість провести й сформувати імунітет на рівні 80-90%, який дасть змогу подолати червону зону. Тому Київ сьогодні вже готується до третьої хвилі, заходи проводяться в усіх життєво важливих сферах».

Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

Наступного тижня на сайті Київської міської держадміністрації буде оприлюднено електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень.

Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників

До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.