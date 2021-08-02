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    Локдаун близько. За тиждень у Києві стартує подача заявок на перепустки у транспорт

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    Під час минулого локдауну в Києві видавали паперові перепустки на проїзд у громадському транспорті - Локдаун близько. За тиждень у Києві стартує подача заявок на перепустки у транспорт
    Під час минулого локдауну в Києві видавали паперові перепустки на проїзд у громадському транспорті
    Фото: КМДА

    Столична влада вже планує, як працюватиме громадський транспорт у разі посилення карантину

    Наступного тижня на сайті Київської міської держадміністрації буде оприлюднено електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

    Посадовець нагадав, що цього разу місто, врахувавши попередній досвід, розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.

    «Місто вже зараз планує, як працюватиме громадський транспорт, якщо в столиці відбудеться стрімке поширення захворювання на коронавірус і карантинні заходи будуть посилені. Необхідно, аби всі підприємства, що мають працювати безперебійно попри карантин, змогли спокійно підготуватися. А місто має забезпечити простий і чіткий алгоритм отримання спецперепусток. Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників», – розповів Кулеба.

    У формі, яку опублікують на Офіційному порталі Києва, буде також описаний подальший покроковий алгоритм дій. Додатково серед підприємств та організацій критичної інфраструктури проведуть роз’яснювальну роботу щодо отримання спецперепусток.

    Нагадаємо, Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

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    Теги: Київ громадський транспорт КМДА карантин коронавірус
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    Локдаун близько. За тиждень у Києві стартує подача заявок на перепустки у транспорт