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    Свіжі Covid-дані: в Києві за добу майже 200 нових хворих

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    У Києві потроху зростає захворюваність на коронавірус - Свіжі Covid-дані: в Києві за добу майже 200 нових хворих
    У Києві потроху зростає захворюваність на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві від коронавірусу одужали понад 160 людей

    За минулу добу, 2 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 198 людей. Це на 136 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 1 серпня було 62 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 219 340 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 209 591 особа (за добу 2 серпня – 164)
    • померли 5 235 осіб (за добу – 0)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 239 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 19 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 5 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 124 928 осіб (за добу 2 серпня – 26)
    • померли 2 773 людини (за добу – 5)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 254 361 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 2 серпня зафіксовано 827 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

    Нагадаємо, за добу 1 серпня в Києві було виявлено 62 хворих на коронавірус.

    Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

    Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

    До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: в Києві за добу майже 200 нових хворих