Свіжі Covid-дані: в Києві за добу майже 200 нових хворих

У Києві потроху зростає захворюваність на коронавірус

Минулої доби в Києві від коронавірусу одужали понад 160 людей

За минулу добу, 2 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 198 людей. Це на 136 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 1 серпня було 62 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 219 340 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 209 591 особа (за добу 2 серпня – 164)

померли 5 235 осіб (за добу – 0)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 239 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 19 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 5 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 928 осіб (за добу 2 серпня – 26)

померли 2 773 людини (за добу – 5)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 254 361 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 2 серпня зафіксовано 827 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (198), Донецькій (65), Одеській (62), Дніпропетровській (53) та Харківській (49) областях.

Нагадаємо, за добу 1 серпня в Києві було виявлено 62 хворих на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.