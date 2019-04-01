Біля будівлі ЦВК молодики виштовхали журналіста російського телеканалу



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Біля ЦВК досі перебуває група невідомих чоловіків Фото: Михайло Глуховський, Главком

Журналіста звинуватили в перекручуванні результатів екзит-полів

Біля будівлі Центрвиборчкому в Києві молодики не дали зняти сюжет журналісту російського телеканалу «Дождь».

Кореспондент Володимир Роменський хотів задати одному з молодиків запитання в прямому ефірі. Але останній почав лаятись на журналіста та штовхнув його. «Їдь у свою Росію», - сказав чоловік.

Як додає «Укрінформ», журналіста звинуватили в перекручуванні результатів екзит-полів, називаючи їх сфальсифікованими чинним президентом Петром Порошенком, а присутніх називали прихильниками Юлії Тимошенко, яка буде оскаржувати результати виборів.

«Правоохоронні органи зреагували швидко і відвели цього хлопця для перевірки його особистих даних», - повідомляє видання.

Напередодні ввечері у Нацполіції пообіцяли не допустити правопорушень біля будівлі ЦВК.

Нагадаємо, у соціальних мережах та месенджерах користувачі отримують повідомлення із пропозицією переночувати за 700 грн під будівлею Центральної виборчої комісії.

31 березня поблизу будівлі Центральної виборчої комісії вже приблизно 250 молодих чоловіків спортивної статури, які запевняють, що прийшли для того, щоб не допустити «дебошу», і гуртуються вони біля наметів з написом «Громадська приймальня депутата».

До Центральної виборчої комісії наразі стягують бійців Національної гвардії для забезпечення громадського порядку.

31 березня в Україні проходили вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працювали до 20 години.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охороняли понад 135 тисяч правоохоронців.

Народний депутат та один із керівників виборчого штабу Петра Порошенка Артур Герасимов закликав конкурентів відповідально ставитися до подій в Україні та не зривати вибори президента.