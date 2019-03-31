До Центрвиборчкому стягують бійців Нацгвардії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не варто нагнітати ситуацію, все відстежується, - МВС

Ми не можемо хапати на вулиці людей, але ми готові до будь-яких випадків, - Зорян Шкіряк

До Центральної виборчої комісії стягують бійців Національної гвардії для забезпечення громадського порядку під час виборів 2019. Про це повідомляє громадський рух «Чесно» в Twitter.

Зокрема, у МВС прокоментували збори невстановлених осіб перед будівлею Центральної виборчої комісії.

«Не варто нагнітати ситуацію. Все відслідковується. В разі виникнення будь-яких правопорушень - ми дуже швидко остудимо ті «гарячі голови», які намагатимуться вплинути на ті чи інші процеси. Ми не Росія. Ми не можемо хапати на вулиці людей, але ми готові до будь-яких випадків», - заявив Зорян Шкіряк.

Зазначимо, близько 300 невідомих осіб зібрались біля будівлі ЦВК. Більшість невідомих осіб під будівлею ЦВК є молодими людьми. Групи молодих осіб збирають невідомі координатори.

«Станом на 18:20 тут близько 300 осіб. Я думаю, що більшість з них самі не знають, що вони тут роблять»,- повідомили представники поліції.

Нагадаємо, раніше писали, що 31 березня у день виборів президента України біля Центрвиборчкому зібралася група з 50 невідомих. Як повідомляє кореспондент «Главкома», десятки молодих людей знаходяться на площі, однак вони не мають доступу до центральної частини площі навпроти входу до ЦВК, оскільки ця частина огороджена металевим парканом і там стоять правоохоронці.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

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