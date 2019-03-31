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    Біля Центрвиборчкому зібралася група невідомих

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    Біля ЦВК зібралися невідомі спортивної зовнішності - Біля Центрвиборчкому зібралася група невідомих
    Біля ЦВК зібралися невідомі спортивної зовнішності

    На питання про те, з якою метою вони зібралися в зазначеному місці, відповідають, що вийшли на прогулянку

    Біля будівлі Центральної виборчої комісії в Києві 31 березня, в день виборів президента України, зібралися близько 50 невідомих людей. 

    Відповідне фото і відео публікують і очевидці в соцмережах.

    Зазначається, що десятки молодих людей знаходяться на площі, однак вони не мають доступу до центральної частини площі навпроти входу до ЦВК, оскільки ця частина огороджена металевим парканом і там стоять правоохоронці.

    «Молоді люди не відповідають на запитання, до якої організації належать і чиї інтереси представляють», - йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що до центрального входу мають доступ представники ЗМІ та особи з відповідним посвідченням. У зоні, що посилено охороняється поліцейськими, встановлено сцену.

    Частина молодих людей сидить у наметах з написом «Приймальня народного депутата України». Сутичок на місці події немає. Біля ЦВК присутня поліція і Національна гвардія.

    31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

    У день виборів президента України станом на 16:00 відкрито 12 кримінальних справ у зв'язку з порушенням виборчого процесу. 

    Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см. 

    МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

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