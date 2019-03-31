У Нацполіції обіцяють не допустити правопорушень біля будівлі ЦВК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У день виборів президента України біля Центрвиборчкому зібралася група невідомих Фото: Михайло Глуховський, Главком

Кожен, хто потрапляв на площу перед ЦВК, проходив поверхневий огляд

Біля будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК) у центрі Києва знаходяться близько 150 осіб без будь-яких заборонених предметів, поліцейських сил досить для недопущення інцидентів.

Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

«Вони поводяться, не порушуючи громадського і публічного порядку. Поліцейських сил і сил Національної гвардії досить, будемо говорити, в кілька разів більше, і тому ці люди не становлять загрози», - сказав Князєв.

При цьому глава Нацполіції зазначив, що кожен, хто потрапляв на площу перед ЦВК, проходив поверхневий огляд.

«Будь-яких заборонених речей, предметів у них не виявлено», - додав Князєв.

Нагадаємо, у соціальних мережах та месенджерах користувачі отримують повідомлення із пропозицією переночувати за 700 грн під будівлею Центральної виборчої комісії.

31 березня поблизу будівлі Центральної виборчої комісії вже приблизно 250 молодих чоловіків спортивної статури, які запевняють, що прийшли для того, щоб не допустити «дебошу», і гуртуються вони біля наметів з написом «Громадська приймальня депутата».

До Центральної виборчої комісії наразі стягують бійців Національної гвардії для забезпечення громадського порядку.

31 березня в Україні проходили вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працювали до 20 години.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охороняли понад 135 тисяч правоохоронців.

Народний депутат та один із керівників виборчого штабу Петра Порошенка Артур Герасимов закликав конкурентів відповідально ставитися до подій в Україні та не зривати вибори президента.