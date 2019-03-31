У Порошенка закликали конкурентів не зривати вибори



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Голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов закликає не зривати вибори Фото: Главком

Представник БПП запевнив, що всі міжнародні спостерігачі поки не фіксували значних порушень

Народний депутат та один із керівників виборчого штабу Петра Порошенка Артур Герасимов закликав конкурентів відповідально ставитися до подій в Україні та не зривати вибори президента.

Про це він заявив журналістам, коментуючи факт проведення акцій невідомими особами біля ЦВК, повідомив журналіст «Главкома».

Представник БПП запевнив, що всі міжнародні спостерігачі поки не фіксували значних порушень. Тому будь які акції розцінюються, як спроба вплинути на результати виборів.

Нагадаємо, 31 березня у день виборів президента України біля Центрвиборчкому зібралася група з 50 невідомих. Як повідомляє кореспондент «Главкома», десятки молодих людей знаходяться на площі, однак вони не мають доступу до центральної частини площі навпроти входу до ЦВК, оскільки ця частина огороджена металевим парканом і там стоять правоохоронці.

До Центральної виборчої комісії наразі стягують бійців Національної гвардії для забезпечення громадського порядку.

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Також нагадаємо, що голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив 25 березня, що президент України Петро Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню в особливо великих розмірах». На думку Герасимова, власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка».

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