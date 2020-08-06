У столиці дівчина побила ногами патрульну



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Напад на патрульну поліцейську стався під час складання адмінпротоколу на порушників

Слідчі поліції повідомили про підозру киянці за побиття патрульної

До патрульних поліцейських надійшов виклик про те, що на вулиці Бурмистенка у Голосіївському районі Києва між громадянами виник конфлікт. Прибувши на адресу, поліцейські виявили дві компанії, які після вживання алкогольних напоїв почали з'ясовувати відносини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами слідчого Голосіївського управління поліції Сергія Ольшевського, на зауваження патрульних припинити сварку громадяни не реагували та продовжували сварку.

«У ході встановлення обставин учасники конфлікту почали нецензурно виражатися у бік працівників поліції. Та коли патрульні стали складати адміністративні матеріали на активних правопорушників, то дві дівчини почали перешкоджати їм. У результаті до однієї зі зловмисниць патрульна застосувала кайданки, а у цей момент її подруга почала бити поліцейську ногою у живіт», - розповів правоохоронець.

Для надання поліцейській медичної допомоги викликали «швидку», а для документування події на місце приїхала слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції.

«Двох місцевих мешканок, 1995 та 1988 років народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 25-річній правопорушниці, що безпосередньо наносила удари, ми повідомили про підозру за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України», - повідомив Ольшевський.

Також слідчі звернулися до Голосіївського районного суду столиці із клопотанням про обрання їй запобіжного заходу. За скоєне фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі.