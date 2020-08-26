На Позняках патрульні затримали «на гарячому» банду автокрадіїв (фото)



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У затриманих вилучені викрадені з автомобіля речі Фото: Патрульна поліція Києва

Зловмисники займалися крадіжками з автомобілів

Сьогодні, 26 серпня, близько 4 години у дворі будинку на проспекті Петра Григоренка в Дарницькому районі Києва патрульні поліцейські затримали зловмисників під час крадіжки ними речей із припаркованого автомобіля.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Інспектори помітили, як з розбитого вікна автомобіля Toyota виліз чоловік та, побачивши патрульних, почав утікати.

Патрульні службовим автомобілем перекрили виїзд із двору.

Утікач сів в автомобіль Skoda, де на нього уже очікував водій. Чоловіки спробували виїхати, але допустили наїзд на службовий автомобіль, який їм заблокував дорогу.

Після вимушеної зупинки чоловіки спробували втікати, але були затримані патрульним екіпажем. Під час обстеження прилеглої території, інспектори виявили ще одного чоловіка, який також може бути причетним до крадіжки з автомобіля.

У водія Skoda патрульні виявили ознаки алкогольного сп'яніння, а під час перевірки документів встановили, що він вже позбавлений права керування транспортними засобами за аналогічне правопорушення.

На водія інспектори склали протоколи за ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), а також винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом, бувши позбавленим такого права судом) КУпАП.

Надалі на місце події прибула слідчо-оперативна група.