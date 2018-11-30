Біля кінцевих станцій метро у Києві з’являться перехоплюючі паркінги



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У Києві буде створено нові автостоянки

У столиці має з’явитися близько 120 паркувальних майданчиків на більш як 9 тисяч машиномісць

На пленарному засіданні Київської міської ради 29 листопада депутати врегулювали порядок функціонування платних місць для паркування на території столиці.

Відповідно до рішення, визначено перехоплюючі паркінги біля кінцевих станцій метрополітену. Ці зміни внесено до переліку паркувальних майданчиків, які закріплені за комунальним підприємством «Київпастранс». Таке рішення зменшить навантаження на вулично-дорожню мережу, адже надасть можливість власнику залишити авто і продовжити рух до центральної частини міста громадським транспортом. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Ми повинні зробити столицю України комфортною та зручною, як для водіїв, так і для пішоходів. Відтак, ми плануємо вже зараз створювати нові автостоянки, аби привести паркувальний простір міста у відповідність до європейських стандартів. Отож, згідно з документом, у столиці має з’явитися близько 120 паркувальних майданчиків на більш як 9 тисяч машиномісць», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань транспорту Олексій Окопний.

За попередніми розрахунками, це дозволить отримувати Києву 25 мільйонів гривень щорічно. Згідно з рішенням, також місто зобов’язалося створити 7 перехоплюючих паркінгів на в’їзді у столицю та 4 штрафмайданчики.

Документ підтримали 73 депутати Київради.