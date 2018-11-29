Доходи Києва у бюджеті-2019 плануються на рівні майже 55 млрд грн



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Проект бюджету Києва на 2019 рік буде розглянуто Київрадою 4 грудня

На першому місці джерел надходження до бюджету - податки на доходи фізичних осіб

Сьогодні, 29 листопада, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціального захисту депутати взяли до розгляду головний кошторис міста на 2019 рік.

Відтак, доходи столиці прогнозуються на рівні 54,9 мільярда гривень. З них: 51,4 мільярда надходження до загального фонду бюджету міста, 3,5 мільярда гривень – спеціального. Резервний фонд становить 350 мільйонів гривень, що складає 0,68% видатків загального фонду.

«Джерела надходження у нас традиційні. На першому місці – податки на доходи фізичних осіб. Тут прогнозована сума становить 20,8 мільярда гривень. Сума єдиного податку планується на рівні 5,4 мільярда. Плата за землю попередньо складатиме 5,1 мільярда гривень. Акцизний податок – 1,8 мільярда», – зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

У 2019 році з головного кошторису країни буде повністю фінансуватися первинна ланка медицини. А державна субвенція на галузь освіти збільшується на 645 мільйонів гривень.

Щодо видаткової частини бюджету. Прогнозовані цифри становлять 54,9 мільярда гривень, що свідчить про збалансованість головного фінансового документа столиці.

«На розвиток освіти у 2019 році ми плануємо закласти 15,3 мільярда гривень. На утримання закладів охорони здоров’я передбачається 10,2 мільярда. Йдеться не лише про видатки на медичну допомогу населенню, але і про санаторне лікування дітей, хворих на туберкульоз та медико-соціальний захист дітей-сиріт в тому числі. На галузь «Соцзахист» у проекті бюджету передбачено 8,7 мільярда гривень. Ми традиційно продовжуємо фінансувати програму «Турбота. Назустріч киянам» та «Соціальне партнерство», – підкреслив Странніков.

Щодо житлово-комунального господарства – планові видатки становлять 2,3 мільярда гривень. На виконання бюджетних програм «Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури» та «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів» планується спрямувати 2,1 мільярда гривень. На забезпечення діяльності підприємств міського пасажирського транспорту – ще близько мільярда. На галузь культури передбачено майже мільярд гривень та трохи більше півмільярда – на фізичну культуру та спорт.

Бюджетна комісія Київради рекомендувала КМР взяти до розгляду проект головного фінансового документа на пленарному засіданні 4 грудня.