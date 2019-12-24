Біля моста Патона вщент згорів автомобіль



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Над ліквідацією пожеж в автомобілях працювали вогнеборці

Минулої доби у Києві згоріли два автомобілі

Минулої доби столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в автомобілях.

Перший виклик до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов 23 грудня о 07:50. У дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Цвєтаєвої, 10/87 у Деснянському районі столиці в автомобілі «Таврія» виникла пожежа.

До місця виклику було направлено вогнеборців 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. О 08:04 пожежу було ліквідовано. Внаслідок займання в автомобілі пошкоджено моторний відсік та електропроводку, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Наступний виклик надійшов о 15:34. На узбіччі проїжджої частини дороги біля мосту Патона у Дніпровському районі столиці у припаркованому автомобілі Mercedes C-200 сталася пожежа.

На місце прибули бійці 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини, і о 16:06 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі автомобіль згорів повністю.

Причина виникнення обох пожеж з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 23 грудня, в Києві сталася пожежа в гуртожитку Національного авіаційного університету.