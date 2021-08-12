Біля озера під Києвом невідомі влаштували звалище шин (фото)

Купи шин лежать понад берегом та у воді

В Ірпені біля озеро Кар’єр, що на вул. Гостомельське Шосе, 3В, невідомі влаштували звалище автомобільних покришок. Про це повідомив поет і краєзнавець Володимир Коскін на своїй сторінці у Facebook.

«Так чинять виродки-мерзотники», – прокоментував він своє фото.

Використані автопокришки невідомі скидають просто понад берегом, на схили берега і у воду.

Коскін нагадав, що шини надзвичайно токсичні: «У складі шин – 124 токсичні речовини, з них 12 – смертельно отруйні».

Він також зазначив, що в Європі використані автопокришки негайно утилізують, зокрема, ними не «прикрашають» дитячі майданчики.

Нагадаємо, у квітні в Києві почалося вивезення використаних шин із дворів. Ставилося завдання до кінця травня вивезти всі використані покришки. Планувалося, що вони будуть утилізовані на спеціалізованих підприємствах. Столична влада повідомляла, що усі районні адміністрації уклали договори із підприємствами, де відбувається цивілізована утилізація токсичної гуми.

Проте, в полі Деснянського району (між вулицями Пухівською та Закревського, навпроти ТЕЦ) було виявлено звалище автомобільних шин, яке створили комунальні служби і яке вони повинні були утилізувати.

Активісти виявили відразу кілька звалищ старих автомобільних шин. Одне таке звалище спалахнуло і їдкий дим оповив житлові будинки, розташовані поруч.

13 липня на відкритій території на вул. Березняківській, 30-А у Дніпровському районі столиці горіло звалище автомобільних шин.

11 серпня на вул. Едуарда Вільде, 3 у Дніпровському районі столиці горіло стихійне звалище автомобільних покришок.