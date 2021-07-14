«Утилізація» по-київськи: на Березняках горіло звалище шин (фото)

Причина виникнення загоряння шин з'ясовується

У вівторок, 13 липня, на відкритій території на вул. Березняківській, 30-А у Дніпровському районі столиці горіло звалище автомобільних шин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників, які з’ясували, що на площі 100 кв. м горіли автомобільні шини.

Вогнеборці ліквідували пожежу.

На місце пожежі виїжджала 1 одиниця основної пожежно-рятувальної техніки та 5 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Причина виникнення загоряння наразі з'ясовується.

Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, у квітні в Києві почалося вивезення використаних шин із дворів. Ставилося завдання до кінця травня вивезти всі використані покришки. Планувалося, що вони будуть утилізовані на спеціалізованих підприємствах. Столична влада повідомляла, що усі районні адміністрації уклали договори із підприємствами, де відбувається цивілізована утилізація токсичної гуми.

Проте в полі Деснянського району (між вулицями Пухівською та Закревського, навпроти ТЕЦ) було виявлено звалище автомобільних шин, яке створили комунальні служби і яке вони повинні були утилізовані.

Активісти виявили відразу кілька звалищ старих автомобільних шин. Одне таке звалище спалахнуло і їдкий дим оповив житлові будинки, розташовані поруч