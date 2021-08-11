У Києві горіло чергове звалище шин (фото)

Шини, які прибирали зі столичних дворів, досі не утилізовані на спеціалізованих підприємствах

У середу, 11 серпня, сталась пожежа на вул. Едуарда Вільде, 3 у Дніпровському районі столиці. Між гаражами сталося загоряння автомобільних покришок. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:31.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області, на місце події було направлено рятувальників 13 Державної пожежно-рятувальної частини.

Бійці у ході розвідки з одного з гаражів евакуювали легковий автомобіль Nissan.

Об 11:48 пожежа була локалізована на площі 30 кв. м, а о 12:33 – ліквідована.

До ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, у квітні в Києві почалося вивезення використаних шин із дворів. Ставилося завдання до кінця травня вивезти всі використані покришки. Планувалося, що вони будуть утилізовані на спеціалізованих підприємствах. Столична влада повідомляла, що усі районні адміністрації уклали договори із підприємствами, де відбувається цивілізована утилізація токсичної гуми.

Проте, в полі Деснянського району (між вулицями Пухівською та Закревського, навпроти ТЕЦ) було виявлено звалище автомобільних шин, яке створили комунальні служби і яке вони повинні були утилізувати.

Активісти виявили відразу кілька звалищ старих автомобільних шин. Одне таке звалище спалахнуло і їдкий дим оповив житлові будинки, розташовані поруч.

13 липня на відкритій території на вул. Березняківській, 30-А у Дніпровському районі столиці горіло звалище автомобільних шин.