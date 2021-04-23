Куди вивозять зібрані по Києву шини? Список локацій

Столична влада запевняє, що відбудеться цивілізована утилізація шин

У Києві в рамках місячника з благоустрою із дворів, парків та скверів комунальні служби вивозять старі автомобільні шини для подальшої утилізації. Усі районні адміністрації уклали договори із підприємствами, де відбувається цивілізована утилізація токсичної гуми. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою КМДА Тимур Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

Чиновник опублікував повний перелік місць тимчасового зберігання шин до вивезення на утилізацію.

Загалом у столиці створено понад 40 таких локацій

Дарницький район:

територія КП «ШЕУ» Дарницького район, вул. Тепловозна

Оболонський: на виробничих базах комунальних підприємств району:

вул. Лебединська, 18;

пров. Куренівський; 15-А,

пр. С.Бандери, 26-А

Печерський:

КП «Керуюча компанія», вул. Старонаводницька

КП «Керуюча компанія» Залізничне шосе, 41

Подільський: КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району»:

вул. Кирилівська, 126 А;

пр-т. Г. Гонгадзе, 20 Є;

пр-т. Г. Гонгадзе,7 А;

пров. Квітневий, 4;

вул. Світлицького, 35 Б;

вул. Межова, 25;

вул. Електриків, 19;

вул. Дмитрівська, 16.

Шевченківський:

вул. Парково-Сирецька, 1а;

вул. О.Гончара, 46/48;

вул. О.Гончара, 45а;

вул. Липинського, 8;

вул. Глібова, 7;

просп. Перемоги, 7;

вул. Дмитрівська, 25;

вул. Бакинська, 37;

вул. О.Теліги, 45, 43, 25а;

вул. Грекова, 26;

вул. Д. Щербаківського, 43, 49, 49а, 49В;

вул. Стеценка, 13;

вул. Турчина, 12;

вул. Печенізька, 35/43;

вул. Тургенєвська, 37/41;

вул. Гаврилишина, 13/1;

просп. Перемоги, 15;

вул. Зоологічна, 4а;

вул. Салютна, 6, 8;

вул. В. Піка, 10.

Солом’янський:

ВСП «Виробничник» Керуючої компанії Солом’янського району, вул. Народного ополчення, 18;

складська база ЖЕД-903, вул. Солом’янська, 33

Голосіївський, Святошинський, Дніпровський та Деснянський райони організували складування на прибудинкових територіях, звідки протягом доби шини вивозяться на утилізацію.

Як повідомлялося, в полі Деснянського району (між вулицями Пухівською та Закревського, навпроти ТЕЦ) комунальні служби створили звалище автомобільних шин, які повинні бути утилізовані. Фото оприлюднила депутатка Київради Аліна Михайлова.

Активісти виявили відразу кілька звалищ старих автомобільних шин. Одне таке звалище спалахнуло і їдкий дим оповив житлові будинки, розташовані поруч.

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