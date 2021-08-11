Де в Києві найбрудніше повітря (список локацій)

Бессарабська площа увійшла до переліку локацій, де найбрудніше повітря у столиці

Характер погоди не сприяє розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері

За тиждень з 2 по 7 серпня у Києві зафіксовано перевищення допустимого рівня забруднення повітря. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовим вмістом:

завислих речовин – у 1,0-1,2 раза

на Бессарабській площі та вулиці Каунаській;

оксиду вуглецю – у 1,0-1,6 раза

на вулиці Семена Скляренка,

Деміївській площі,

Бессарабській площі,

проспекті Перемоги,

Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі)

діоксиду азоту – у 4,0-4,5 рази

на вулиці Семена Скляренка,

Бессарабській площі,

площі Перемоги,

Деміївській площі,

Оболонському проспекті,

проспекті Перемоги,

вул. Каунаській,

вул. Інженера Бородіна (район ДВРЗ);

діоксиду азоту – у 2,8-3,8 рази

на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

формальдегіду – у 5,4 разів

2 серпня на проспекті Перемоги;

формальдегіду – у 4,1-4,5 рази

на Бессарабській площі,

Деміївській площі,

бульварі Лесі Українки,

вул. Каунаській,

вул. Семена Скляренка;

формальдегіду – у 1,7-3,9 рази

на інших постах спостережень.

Всього на 15 стаціонарних постах обсерваторії з 2 по 7 серпня було відібрано та проаналізовано 1559 проб повітря.

Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі столиці вміст формальдегіду та діоксиду азоту знизився; вміст інших домішок майже не змінився.

За прогнозами Українського гідрометцентру, характер погоди на найближчі дні переважно не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.

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