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    Де в Києві найбрудніше повітря (список локацій)

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    Бессарабська площа увійшла до переліку локацій, де найбрудніше повітря у столиці - Де в Києві найбрудніше повітря (список локацій)
    Бессарабська площа увійшла до переліку локацій, де найбрудніше повітря у столиці
    Фото з відкритих джерел

    Характер погоди не сприяє розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері

    За тиждень з 2 по 7 серпня у Києві зафіксовано перевищення допустимого рівня забруднення повітря. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Так, зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовим вмістом:

    завислих речовин – у 1,0-1,2 раза

    • на Бессарабській площі та вулиці Каунаській;

    оксиду вуглецю – у 1,0-1,6 раза

    • на вулиці Семена Скляренка,
    • Деміївській площі,
    • Бессарабській площі,
    • проспекті Перемоги,
    • Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі)

    діоксиду азоту – у 4,0-4,5 рази

    • на вулиці Семена Скляренка,
    • Бессарабській площі,
    • площі Перемоги,
    • Деміївській площі,
    • Оболонському проспекті,
    • проспекті Перемоги,
    • вул. Каунаській,
    • вул. Інженера Бородіна (район ДВРЗ);

    діоксиду азоту – у 2,8-3,8 рази

    • на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;

    формальдегіду – у 5,4 разів

    • 2 серпня на проспекті Перемоги;

    формальдегіду – у 4,1-4,5 рази

    • на Бессарабській площі,
    • Деміївській площі,
    • бульварі Лесі Українки,
    • вул. Каунаській,
    • вул. Семена Скляренка;

    формальдегіду – у 1,7-3,9 рази

    • на інших постах спостережень.

    Всього на 15 стаціонарних постах обсерваторії з 2 по 7 серпня було відібрано та проаналізовано 1559 проб повітря.

    Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі столиці вміст формальдегіду та діоксиду азоту знизився; вміст інших домішок майже не змінився.

    За прогнозами Українського гідрометцентру, характер погоди на найближчі дні переважно не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.

    Раніше експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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    Теги: екологія Київ повітря
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    Де в Києві найбрудніше повітря (список локацій)