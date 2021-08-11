Де в Києві найбрудніше повітря (список локацій)
Характер погоди не сприяє розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері
За тиждень з 2 по 7 серпня у Києві зафіксовано перевищення допустимого рівня забруднення повітря. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Так, зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовим вмістом:
завислих речовин – у 1,0-1,2 раза
- на Бессарабській площі та вулиці Каунаській;
оксиду вуглецю – у 1,0-1,6 раза
- на вулиці Семена Скляренка,
- Деміївській площі,
- Бессарабській площі,
- проспекті Перемоги,
- Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі)
діоксиду азоту – у 4,0-4,5 рази
- на вулиці Семена Скляренка,
- Бессарабській площі,
- площі Перемоги,
- Деміївській площі,
- Оболонському проспекті,
- проспекті Перемоги,
- вул. Каунаській,
- вул. Інженера Бородіна (район ДВРЗ);
діоксиду азоту – у 2,8-3,8 рази
- на інших постах міста, за винятком проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не зафіксовано;
формальдегіду – у 5,4 разів
- 2 серпня на проспекті Перемоги;
формальдегіду – у 4,1-4,5 рази
- на Бессарабській площі,
- Деміївській площі,
- бульварі Лесі Українки,
- вул. Каунаській,
- вул. Семена Скляренка;
формальдегіду – у 1,7-3,9 рази
- на інших постах спостережень.
Всього на 15 стаціонарних постах обсерваторії з 2 по 7 серпня було відібрано та проаналізовано 1559 проб повітря.
Загалом, порівняно з попереднім тижнем, у повітрі столиці вміст формальдегіду та діоксиду азоту знизився; вміст інших домішок майже не змінився.
За прогнозами Українського гідрометцентру, характер погоди на найближчі дні переважно не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.
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